Casi el 70% de los cubanos vive en situación de pobreza, según un estudio

Casi el 70% de la población cubana vive en situación de pobreza, según un estudio privado publicado en internet, en momentos en que la isla atraviesa una profunda crisis económica y está bajo fuertes presiones de Washington.

La administración de Donald Trump, que no oculta su deseo de promover un cambio de régimen en La Habana, impone desde enero un bloqueo petrolero de facto sobre la isla, lo que ha agravado la crisis energética y económica ya existente, marcada por la inflación, la escasez y frecuentes apagones.

La investigación del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (CCRD) subraya que "por primera vez en los últimos 60 años, la pobreza afecta a la mayoría de la población" cubana.

"Alrededor de 6.454.534 personas viven en condición de pobreza económica, 66% de la población total del país", indica el texto publicado la noche del jueves en su página de internet.

Sus ingresos "no alcanzan para cubrir el costo de la canasta alimentaria mínima, ni otras necesidades esenciales", añade.

El gobierno comunista de la isla no publica estadísticas sobre pobreza, que en los últimos años se ha convertido en un fenómeno visible en las calles.

El estudio del CCRD hace sus estimaciones sobre una población de 9,7 millones de personas, superior a la cifra oficial actual, de 9,4 millones.

La socióloga Mayra Espina, coordinadora de la investigación, explicó a la AFP que "la pobreza puede ser un poco menor o un poco mayor" en la isla, pero que el cálculo "da al menos una imagen indicativa de que el problema va creciendo".

Según la experta, se trata de una actualización de la estimación anterior, de 45%, realizada a mediados de 2025, a partir de cálculos recientes del costo de la canasta básica de alimentos, que "se ha incrementado significamente" desde finales de ese año.

En Cuba, donde el salario promedio mensual ronda los 7.000 pesos (unos 10 dólares), el economista cubano Omar Everleny Pérez estima en 37 dólares el costo de una canasta alimentaria representativa para una persona.

Durante décadas, el gobierno cubano destacó los logros sociales de su modelo socialista, con servicios de salud gratuitos y la distribución de alimentos subvencionados a través de una cartilla de racionamiento.

Pero la severa crisis económica que afecta a la isla desde hace un lustro ha deteriorado sustancialmente los programa de ayuda.

En agosto, varios relatores especiales de la ONU instaron a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta en una "Gaza silenciosa".