China y EEUU se citan en Francia para negociaciones comerciales

China y Estamos Unidos se dieron cita este fin de semana en Francia para retomar sus negociaciones comerciales, en plena guerra en Oriente Medio y cuando faltan unas semanas para la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

El diálogo tendrá lugar en un momento tumultuoso para la economía mundial.

Los mercados sufren las repercusiones de la guerra librada por Estados Unidos e Israel contra Irán, país aliado de China que antes de la guerra le destinaba más del 80% de sus exportaciones de petróleo, según la empresa de análisis Kpler.

China desaprueba los ataques estadounidenses e israelíes, pero también ha criticado a Irán por lanzar drones y misiles a los países del Golfo.

La reunión en París entre las dos principales potencias económicas fue anunciada el jueves por Estados Unidos, cuya delegación encabezará el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Comercio chino confirmó que el viceprimer ministro He Lifeng "encabezará una delegación que viajará a Francia del 14 al 17 de marzo para mantener consultas económicas y comerciales con la parte estadounidense".

El diálogo girará en torno a "cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo", agrega.

Las relaciones económicas bilaterales tienen muchos flecos pendientes, como los aranceles estadounidenses, la balanza comercial a favor de Pekín o las restricciones a las tecnologías punteras exportadas a China.

Bessent estará acompañado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

"El diálogo económico" entre ambos países "está avanzando", aseguró Bessent el jueves.

Se espera que este encuentro de alto nivel prepare el terreno para la visita de Trump a Pekín, que tendrá lugar entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

Las autoridades chinas no han confirmado esta visita, pero no suelen hacerlo en estos casos.

Estados Unidos y China libraron el año pasado una batalla comercial a golpe de aranceles y diversas restricciones.

Posteriormente alcanzaron una tregua precaria, que ha vuelto a tambalearse esta semana.

- "Mentira" -

La Casa Blanca anunció el miércoles el lanzamiento de una serie de investigaciones destinadas a documentar perjuicios económicos sufridos por Estados Unidos. Apuntan a una quincena de países o bloques, como la Unión Europea (UE) y China.

Para la administración Trump es un primer paso para poder volver a imponer aranceles, después de que la Corte Suprema anulara en febrero gran parte de los que había impuesto.

Esta iniciativa es un "ejemplo típico de unilateralismo" que "perjudica gravemente el orden económico y comercial internacional", denunció el viernes el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

Pero además Washington lanzó el jueves investigaciones comerciales contra 60 países, incluida China, para verificar posibles incumplimientos en la lucha contra el trabajo forzado.

Una vez más, estas investigaciones podrían justificar nuevos gravámenes.

Una guerra comercial no beneficia "a nadie", reaccionó este viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

"Estas acusaciones de trabajo forzado son una mentira pura y dura", dijo en rueda de prensa.