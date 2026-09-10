Cinco muertos y más de 80 desaparecidos por el incendio de un ferri en Filipinas

Al menos cinco personas murieron y 86 siguen desaparecidas después de que se desatara un incendio a bordo de un ferri cerca de una popular zona turística de la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, informó este jueves la guardia costera.

El fuego se desató en el M/V June Aster el miércoles por la noche a unos 2,2 kilómetros de la costa, señaló ese organismo y agregó que los cinco fallecidos habían sido trasladados a tierra.

Un video compartido por la guardia costera en Facebook mostraba la embarcación completamente envuelta en el fuego.

Cientos de personas, desesperadas por obtener noticias sobre el incidente, dejaron comentarios en la página de Facebook del alcalde de la ciudad de Coron en busca de familiares, amigos e incluso un perro.

"Con base en datos que tenemos de los rescatados (42) y los fallecidos (cinco), aún hay 87 personas desaparecidas", indicó inicialmente la capitana de la guardia costera Noemi Cayabyab a una radio local.

Horas más tarde, los guardacostas informaron a los periodistas que una persona fue rescatada, pero que aún no se había confirmado su identidad.

Cayabyab precisó en la entrevista que el manifiesto del barco registra 134 pasajeros y tripulantes.

"Solo para aclarar, estos son datos vivos y podrían cambiar con las operaciones de búsqueda y rescate en marcha", señaló Cayabyab.

No hubo informes inmediatos de extranjeros a bordo y los datos de la plataforma de rastreo MarineTraffic mostraron que el June Aster zarpó de Manila.