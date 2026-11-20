La coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes de Yemen atacó el viernes la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo, y otros objetivos en una "operación especial", mientras el grupo proiraní amenazaba con tomar represalias.

La coalición afirmó que había atacado operaciones de contrabando y transporte de armas en Hodeida y que también había llevado a cabo bombardeos en las gobernaciones de Saná, Saada y Taiz, en una escalada de las hostilidades tras meses de enfrentamientos.

Los hutíes, respaldados por Irán, habían amenazado con atacar Yedá y otros puertos del mar Rojo si Hodeida era bombardeada, y advirtieron a las aerolíneas de que el espacio aéreo saudita era "inseguro".

El grupo también amenazó con atacar el distrito financiero de Riad y una central eléctrica en Al Shuqaiq.

"Hemos atacado capacidades operativas en el puerto de Hodeida utilizadas para operaciones de contrabando y el transporte de armas y misiles balísticos", escribió en la red X Turki Al Maliki, portavoz de la coalición liderada por Riad que apoya al Gobierno yemení desde 2015.

La coalición atacó "objetivos militares" en Saná, entre ellos instalaciones de misiles y drones y un depósito de suministros, añadió.

Los hutíes cifraron en 41 los muertos en los bombardeos de la coalición durante las últimas 24 horas.

Las fuerzas armadas yemeníes respaldadas por Arabia Saudita afirmaron que 31 ataques aéreos, 91 ataques con drones y cientos de ataques de artillería dejaron 193 combatientes hutíes muertos o heridos.

Esas cifras son imposibles de verificar de forma independiente.

Dos misiles balísticos fueron interceptados sobre la región de Jizán, cerca de la frontera con Yemen, y los restos cayeron en Al Shuqaiq, afirmó el portavoz de la coalición.

Los hutíes atacaron la central eléctrica de Al Shuqaiq y el puerto de Jizán con bombardeos "precisos y directos" que causaron "daños considerables", publicó en X el portavoz militar Yahya Saree.

Por su parte, la televisión Al Masirah, de los hutíes, difundió imágenes de una central eléctrica dañada en Moca tras un ataque aéreo de la coalición.

Los bombardeos de la coalición se producen un día después de un ataque hutí contra el rascacielos más alto de Riad, situado en el distrito financiero de la capital, el último golpe de gran repercusión contra el mayor exportador de petróleo del mundo.

- "El espacio aéreo es inseguro" -

Después de que la coalición advirtiera a los civiles de que evacuaran el puerto de Hodeida, los hutíes respondieron amenazando con atacar Yedá y otros puertos de la costa saudita del mar Rojo.

Los dos bandos intercambian ataques desde que en julio se rompió una tregua de cuatro años en la guerra civil de Yemen.

Las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita se retiraron este mes de zonas próximas al estrecho de Bab el Mandeb, en el mar Rojo, y cedieron territorio a los hutíes, que lanzaron una amplia ofensiva en septiembre.

El grupo ha avanzado ahora hasta las proximidades de Adén, capital provisional del Gobierno reconocido internacionalmente, que huyó de la toma de Saná por los hutíes en 2014.

La coalición intervino contra los hutíes a principios de 2015, en un conflicto que dejó cientos de miles de muertos y provocó una de las peores crisis humanitarias del mundo.