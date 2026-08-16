Colombia sigue removiendo escombros de devastador terremoto ya con escasas esperanzas de rescates

Colombia avanza este domingo en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, ya con escasas probabilidades de rescatar sobrevivientes.

El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que el lunes pasado derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.

Atrás empiezan a quedar los momentos de silencio que acompañaron largas jornadas de búsqueda y rescate tras el sismo más letal en Colombia en este siglo, que deja cerca de 300 muertos.

El terremoto se produjo horas después de la asunción del nuevo gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien el sábado pidió a su aliado estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de aranceles para ayudar a su país.

El oeste de Colombia y la región cafetera fueron las más golpeadas y a casi una semana de la tragedia las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen.

- Voluntarios no renuncian -

En la ciudad de Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una “V” roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.

Pero rescatistas voluntarios se niegan a renunciar.

“A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida”, aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, que lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado “Valentía”.

Hasta el momento se registran al menos un centenar de desaparecidos por el terremoto, aunque se considera que después de 72 horas caen drásticamente las posibilidades de supervivencia.

-Más maquinaria-

Una mujer sigue recorriendo los alrededores de su casa en busca de su perro Lucky en Cali, la ciudad con más fallecidos (111).

Algunos vecinos aseguraron haber escuchado sus gemidos entre los escombros, y los equipos de rescate aún lo buscan con micrófonos especiales bajo los restos del edificio.

“Ya no quedaban personas vivas, pero vecinos del sector dijeron que habían escuchado a Lucky llorar en la noche y convocamos a los voluntarios para que vinieran”, cuenta Cristian Moreno, un bombero de 32 años.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial.

En las ciudades más afectadas por el sismo, muchos edificios fueron tachados con una “X” roja para alertar el riesgo de colapso y la prohibición del paso para transeúntes.

En Pereira, afectada casi en su totalidad por el terremoto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, solicitó el sábado a empresarios poner a su disposición la maquinaria para remover escombros, aunque advirtió que aún hay personas bajo las ruinas.