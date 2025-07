"Con dolor en el alma", Bosnia conmemora los 30 años del genocidio de Srebrenica

Miles de personas conmemorarán este viernes en Srebrenica el genocidio cometido hace treinta años por las fuerzas serbias de Bosnia, una de las peores masacres ocurridas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Srebrenica representa el episodio más sangriento del conflicto intercomunitario bosnio (1992-1995), que estalló en esta antigua república yugoslava tras la proclamación de su independencia, apoyada por los bosnios musulmanes y los croatas católicos, pero rechazada por los serbios ortodoxos.

Asediado durante más de tres años, el enclave de Srebrenica --declarado "zona protegida" por la ONU--, fue atacado en julio de 1995 por las fuerzas serbias de Bosnia del general Ratko Mladic.

En cuestión de días unos 8.000 hombres y adolescentes bosnios musulmanes fueron ejecutados, y sus cuerpos arrojados en decenas de fosas comunes.

Hasta la fecha se encontraron y enterraron los restos de más del 80% de las víctimas.

Tratando de ocultar la magnitud del crimen, las autoridades serbobosnias organizaron operaciones para trasladar los cadáveres, que a menudo fueron "despedazados" por maquinaria pesada y repartidos en varias fosas comunes "secundarias", según expertos.

"Aún estamos buscando a algo menos de mil víctimas", precisó Emza Fazlic, portavoz del instituto bosnio para las personas desaparecidas.

"Desde hace treinta años llevamos el dolor en nuestras almas. Nuestros hijos fueron asesinados siendo inocentes en una zona protegida por la ONU. Europa y el mundo observaron en silencio la matanza de nuestros hijos", explicó Munira Subasic, presidenta de la principal asociación de madres de Srebrenica, cuyo esposo Hilmo y su hijo Nermin, de 17 años, fueron abatidos.

- Crimen aún minimizado -

Este viernes sobrevivientes y familias enterrarán durante las conmemoraciones en el centro memorial de Srebrenica Potočari a siete víctimas, entre ellas dos jóvenes de 19 años en el momento de la masacre y una mujer de 67 años.

Sus familias esperaron durante años para enterrarlos, con la esperanza de que se encontraran más restos.

"Desafortunadamente la mayoría de las veces se trata de restos incompletos, en algunos casos solo uno o dos huesos", explicó Fazlic, señalando que unas cien mujeres también fueron víctimas de la masacre, de las cuales 80 siguen desaparecidas.

Mevlida Omerovic decidió no esperar más y autorizó el entierro de los restos de su esposo, Hasib, abatido a los 33 años, probablemente en Petkovci, a unos 60 kilómetros al norte de Srebrenica.

Se trata de uno de los cinco sitios de ejecuciones masivas durante la masacre, el único episodio del conflicto bosnio calificado como genocidio por la justicia internacional.

Cerca de mil personas fueron llevadas allí, encerradas en una escuela y luego ejecutadas.

"Su hermano fue encontrado y enterrado hace diez años. Pasaron treinta años y ya no tengo nada que esperar", indica Omerovic, de 55 años, que desea poder visitar la tumba de su esposo con sus hijos. Aunque en el ataúd solo estará la mandíbula de Hasib.

Los antiguos líderes políticos y militares de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua por la justicia internacional por crímenes de guerra y genocidio.

Sin embargo la gravedad de este crimen sigue siendo minimizada por numerosos dirigentes políticos serbios, tanto en Bosnia como en Serbia.

"Los serbios no cometieron un genocidio en Srebrenica, y no ocurrió", volvió a declarar a principios de julio el presidente de la entidad serbia de Bosnia, Milorad Dodik.

La Asamblea General de la ONU estableció en 2024 un Día Internacional de Conmemoración del Genocidio de Srebrenica, el 11 de julio, a pesar del enojo de Serbia.

Para las familias y los sobrevivientes esta fecha jamás se borrará.

"Para mí cada día es 11 de julio, cada noche, cada mañana, cuando me levanto y me doy cuenta de que no están", suspira Ramiza Gurdic, cuyo esposo Junuz y sus hijos Mehrudin y Mustafa fueron asesinados en la masacre.