Condenado a 10 años de cárcel un carnicero iraquí por vender cerdo en ciudad santa

Un tribunal iraquí condenó este lunes a un carnicero a 10 años de prisión por vender cerdo en vez de carne de res en la ciudad santa chiita de Nayaf.

Según el Consejo Judicial Supremo de Irak, el hombre fue detenido con 75 kilos de cerdo que vendía como carne de res en Nayaf, uno de los santuarios más venerados del mundo.

"El Tribunal Penal de Nayaf ha condenado a una persona convicta a 10 años de prisión por vender carne no apta para el consumo humano", dijo el Consejo.

Aunque el islam prohíbe el cerdo, que considera impuro, la legislación iraquí no impide explícitamente su venta en el país, de mayoría musulmana pero con una minoría cristiana.

El tribunal basó su fallo en una ley de 1998 que criminaliza la venta de "carne de perro o burro u otra carne (...) que no sea apta para el consumo humano".

Millones de peregrinos de todo el mundo acuden a Nayaf cada año para visitar el mausoleo del imán Alí, el yerno del profeta Mahoma.

Un vecino de Nayaf, Ahmad al Mansuri, dijo bromeando a la AFP que cree que ha comido "más cerdo que carne de res o cordero en los últimos años".

Él fue uno de los muchos engañados. Después de comprar un kilo de carne picada y descubrir que era de "excelente calidad" se convirtió en un cliente habitual.

"Nos sorprendimos cuando fue arrestado por los cargos de vender cerdo", dijo Mansuri.