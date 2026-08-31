Condenan a dos años de prisión a la líder religiosa de la secta Moon por corrupción

La justicia de Corea del Sur condenó el lunes a la líder de la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon, a dos años de prisión por corrupción.

Han Hak-ja, de 83 años, fue acusada, entre otros cargos, de haber suministrado bienes de lujo, como una cartera de diseño, a la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol (2022-2025), Kim Keon Hee, para intentar obtener favores políticos. Estas revelaciones provocaron un escándalo en el país.

La mujer llegó al tribunal el lunes en silla de ruedas, con piyama y su rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica.

"Confirmamos que fue condenada a dos años" de prisión por un tribunal de Seúl, dijo a la AFP un portavoz de la Iglesia de la Unificación.

Por su parte, la ex primera dama fue condenada en apelaciones a cuatro años de cárcel por manipulación y corrupción, en el marco del mismo caso.

Fundada en 1954 por su difunto esposo Moon Sun-myung, la secta Moon cuenta con millones de adeptos en el mundo y dirige un importante imperio económico. Es conocida particularmente por sus matrimonios colectivos.

Han - la "Verdadera Madre", como la llaman los fieles - asumió el liderazgo de la iglesia después de la muerte de su esposo en 2012. Fue arrestada en 2025 y desde entonces ha estado viviendo entre la reclusión en un centro de detención y el hospital.