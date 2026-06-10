Corea del Norte afirma que la visita de Xi dio lugar a un plan bilateral de "gran alcance"

Los líderes de Corea del Norte y China adoptaron un "plan de gran alcance" para las relaciones bilaterales durante la reciente visita de Xi Jinping a Pyongyang, informó el miércoles la prensa estatal norcoreana.

El presidente de China realizó un viaje excepcional al Norte el lunes, tras recibir en Pekín a una serie de líderes mundiales, entre ellos su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin.

"El camarada Kim Jong Un y el camarada Xi Jinping expresaron su satisfacción y profunda emoción por haber proporcionado un plan de gran alcance para el desarrollo de las relaciones" bilaterales, informó la KCNA, la agencia oficial de noticias del país.

Durante su visita de dos días, que Xi realizó junto a su esposa, "los países profundizaron aún más la amistad revolucionaria y la estrecha relación de camaradería", señaló el reporte.

Como parte de la visita, Xi y Kim recorrieron la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores, donde discutieron sobre la formación de funcionarios y plantaron un árbol conmemorativo.

Además, visitaron el monumento de la Torre de la Amistad en honor a los soldados chinos que lucharon en la Guerra de Corea.

Más tarde, Kim ofreció un almuerzo a Xi y a sus respectivas esposas antes de acompañar al líder chino al aeropuerto para su partida.

Tras su viaje, Xi envió a Kim una carta de agradecimiento, en la que dijo que mantuvieron "un profundo intercambio de opiniones sobre temas de interés mutuo y alcanzaron una serie de importantes entendimientos comunes", según la KCNA.

Las conversaciones, escribió Xi a Kim, "demostraron la firme determinación de ambas partes de dar mayor brillo a la amistad tradicional, promover juntos el desarrollo y la prosperidad y defender la paz y la estabilidad en la región y en el resto del mundo", añadió la agencia norcoreana.

Kim, cuyo país ha dependido históricamente de China, se ha acercado a Moscú en los últimos años al tiempo que amplía su programa de armas nucleares.

El dirigente norcoreano reforzó su alianza con Putin tras enviar tropas para luchar junto a las fuerzas rusas contra Ucrania.

Pero China, el mayor rival geopolítico de Washington, ha sido, con diferencia, el principal socio comercial de Corea del Norte durante décadas y una fuente clave de apoyo diplomático y económico para un país afectado por las sanciones internacionales.