Corea del Norte amenaza con elevar el nivel de disuasión ante unas maniobras de EEUU y el Sur

Corea del Norte condenó las próximas maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur y advirtió que podría responder con medidas de disuasión más contundentes, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores difundido este viernes.

Los ejercicios, que comenzarán el lunes y se prolongarán durante 11 días, forman parte de una cita anual para preparar a Estados Unidos y Corea del Sur para defenderse del Norte, un hermético país dotado del arma nuclear.

Pyongyang considera estas maniobras como una preparación para una posible invasión y, como muestra de su rechazo, esta semana lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón.

"Es nuestro principio constante en materia de seguridad responder a un nuevo nivel de amenaza con un nuevo nivel de disuasión", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano en un comunicado fechado el jueves.

Según el texto, difundido el viernes por la agencia estatal de noticias KCNA, los ejercicios buscan "completar los preparativos para una confrontación militar sustancial" con Corea del Norte.

Los ejercicios "Ulchi Freedom Shield" entre Washington y Seúl incluirán a 18.000 soldados surcoreanos y a sus homólogos del contingente estadounidense de 28.500 efectivos apostados en el país.

Corea del Norte, que ha asumido un papel más activo en los conflictos internacionales, respalda a Rusia en su invasión de Ucrania.

Un portavoz dijo que los ejercicios prepararán a los soldados para un posible combate contra tropas norcoreanas curtidas por su despliegue junto a las fuerzas rusas en Ucrania.