Corea del Sur advierte al Norte de una respuesta "firme" en caso de nuevas provocaciones

El ejército surcoreano advirtió el martes que dará una respuesta "firme" a cualquier nueva provocación de Corea del Norte, que la víspera acusó al Sur de causar "una sitaución grave" en la frontera.

Pyongyang rechazó ser responsable de una explosión que hirió a tres soldados en septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ), un área fuertemente minada que divide a las dos Coreas desde el armisticio que puso fin a la guerra en 1953.

Una investigacion conjunta de Seúl y el Comando de Naciones Unidas determinó que la explosión fue causada por minas tendidas por Corea del Norte en el lado sur de la frontera, pero Pyongyang rechazó el pedido de Seúl de una disculpa oficial.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, afirmó el lunes que "prevalece una situación grave" en la frontera con el Sur, y que su país estudia desplegar "más medios tácticos de ataque" en la zona, según medios estatales.

Corea del Sur calificó la versión como "inaceptable" y acusó al Norte de "evadir la culpa por la escalada de tensiones militares" en la península coreana.

"Es inaceptable que Corea del Norte caracterizara ayer nuestras medidas operativas legítimas como una 'provocación'", dijo en un comunicado Jin Yong-sung, jefe del estado mayor de las fuerzas armadas surcoreanas.

Jin ordenó al ejército "responder con resolución firme" si el Norte realiza más provocaciones, según el comunicado.