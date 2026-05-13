Crece el malestar social en Bolivia frente al gobierno de Rodrigo Paz

Las protestas de varios sectores en Bolivia contra el gobierno se intensificaron este martes con choques entre manifestantes y policías y decenas de bloqueos de carreteras, en medio de una grave crisis económica.

En la ciudad de El Alto, campesinos aimaras tomaron vías urbanas para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre. Por la noche, entre una bruma de gases lacrimógenos, se enfrentaron con policías antimotines, según imágenes difundidas por medios locales.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas presionan al gobierno. Los pedidos van desde aumentos salariales y la estabilización de la economía hasta la no privatización de empresas públicas.

Bolivia pasa por su peor trance económico en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14% a abril.

Horas antes, obreros y maestros salieron a las calles de La Paz, a unos 15 kilómetros. "Estoy decepcionada de nuestro gobierno. ¿Qué nos había prometido? Que todo iba a mejorar, pero nada ha mejorado", dijo a la AFP Nancy Mena, de 43 años, docente de una escuela rural.

Este martes también se reportaron 67 puntos de bloqueo en las carreteras del país, según la Policía Nacional. Los choferes de carga pesada comenzaron con los cortes hace varios días, a los que luego se sumaron profesores y campesinos.

En los mercados de La Paz, los precios de productos como la carne de pollo y algunos vegetales se han disparado por la escasez derivada de la toma de caminos, reporta la prensa local.

"Son los bloqueadores los que te aumentan el precio de los productos (...), los que te generan desempleo, (...) los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa", dijo Rodrigo Paz en un video difundido en sus redes sociales.

Grupos afines al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo de la justicia por el caso de la presunta trata de una menor, también empezaron este martes una marcha de unos 180 kilómetros desde Oruro (sur) con el objetivo de llegar a La Paz.