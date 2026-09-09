Crisis en el Supremo brasileño: un juez restituye al jefe de la policía suspendido

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este miércoles reintegrar al director de la Policía Federal suspendido un día antes por un colega, en medio de una crisis inédita en el máximo tribunal a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

Desatado por una investigación sobre un enorme esquema de fraude, el pulso entre jueces de la corte alcanza de lleno la campaña para octubre, cuando el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección ante el derechista Flávio Bolsonaro.

El magistrado Flávio Dino ordenó que el jefe policial Andrei Rodrigues vuelva a sus funciones contra una decisión de su colega André Mendonça, quien lo suspendió tras acusar a la Policía Federal de haberlo espiado ilegalmente.

La crisis en la corte estalló la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes del banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido a otro juez del máximo tribunal, Alexandre de Moraes.

Vorcaro pedía ayuda para eludir una investigación que poco después llevó a su arresto en noviembre, por sospechas de un multimillonario desfalco financiero que resultaría en la liquidación de su banco Master.

El influyente juez Moraes condujo el juicio que en 2025 llevó a la cárcel al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio, por un intento de golpe de Estado en 2022.

Los mensajes de Vorcaro se divulgaron por orden de Mendonça, exministro de Justicia de Bolsonaro y designado en la corte por el exmandatario.

A partir de entonces se sucedieron decisiones hostiles entre los jueces.

En base a informes secretos de inteligencia policial, Moraes denunció a su colega por abuso de autoridad al apuntar en su contra.

Mendonça acusó el martes a la Policía Federal de espionaje ilegal y ordenó la suspensión preventiva de su director general.

Exministro de Justicia de Lula, Dino ordenó que el presidente restituya a Rodrigues en sus funciones.

En su decisión, a la que accedió la AFP, el juez adujo que la "medida inédita en la historia de la corporación" de Mendonça puede "paralizar investigaciones y los trabajos policiales" en casos bajo su órbita.

- "Extrema gravedad" -

La decisión de Dino corre en paralelo a un recurso de la Procuraduría General de la Unión (AGU), defensora de los intereses jurídicos del Estado, ante la presidencia de la corte para la reincorporación de Rodrigues.

El presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, dio el martes tres días a Mendonça para que se manifieste sobre ese pedido.

Flávio Bolsonaro respaldó la suspensión de Rodrigues.

"Que la gloriosa Policía Federal vuelva a tener autonomía para ir detrás de delincuentes, y no de adversarios políticos de Lula", publicó en X.

Su campaña también se vio sacudida por el caso Master.

La policía investiga giros millonarios solicitados por Flávio Bolsonaro a Vorcaro que, según el candidato derechista, se usarían para pagar una película biográfica sobre su padre.

Se indaga si esos fondos se utilizaron en realidad para financiar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción en el proceso a su padre.

Unas tres mil entidades empresariales brasileñas divulgaron este miércoles un manifiesto a la nación en el que alertaron sobre una "crisis institucional de extrema gravedad" cuyo "epicentro" es la corte.

"Si la legitimidad (de los jueces) es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social", señaló el pronunciamiento, firmado por las principales agrupaciones de empresas del país.