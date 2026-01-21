Cuatro menores mueren en enfrentamiento entre dos disidencias de las FARC en Colombia

Cuatro menores de edad murieron en un enfrentamiento entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en la Amazonía de Colombia el fin de semana, que dejó al menos 27 rebeldes fallecidos, informó el miércoles la autoridad forense colombiana.

El choque se produjo entre guerrilleros al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por Calarcá. Ambos grupos le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC y ahora se disputan el control del narcotráfico y otros negocios ilícitos.

Entre los muertos por estos enfrentamientos, registrados en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), "se encuentran cuatro menores de edad", un varón y tres mujeres, informó en un comunicado el Instituto de Medicina Legal.

Un video compartido a la AFP por el Ejército muestra más de 20 cadáveres, ataviados con ropa de camuflaje sobre una carretera, la mayoría con heridas visibles en la cabeza.

En un comunicado, las filas de Mordisco aseguraron que sus combatientes "fueron envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia", aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El fin de semana "se escucharon detonaciones y ráfagas de ametrallamiento" en la zona, dijo el general Ricardo Roque, comandante del ejército en esa región. "Hay mucha munición (...) sin explotar en el sector", agregó.

"Las familias de la zona están confinadas y tienen miedo porque hay presencia de los grupos armados", dijo el padre Freidy Vanegas, de la diócesis del Guaviare.

La directora de la estatal Defensoría del Pueblo, Iris Marín, advirtió en la red social X que los habitantes de la zona están "en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado".

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados es común en Colombia. De enero a noviembre de 2025, la Defensoría registró 194 casos.

Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y la fuerza pública.

Mientras las negociaciones Calarcá y el Ejecutivo son intermitentes.

A cuatro meses de las elecciones y en medio de acusaciones de la oposición sobre un trato indulgente con los rebeldes, Petro ha aumentado la presión contra los grupos armados.

En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.