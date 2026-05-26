Cuatro muertos, entre ellos dos niños, al colisionar un tren y un bus escolar en Bélgica

Un minibús escolar fue embestido por un tren este martes en el norte de Bélgica, en un choque "extremadamente violento" que causó cuatro muertos, entre ellos dos niños.

El accidente ocurrió en el pueblo de Buggenhout, en Flandes, en "un paso a nivel", declaró a la AFP Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, la entidad gestora de la red ferroviaria belga.

El choque se produjo "hacia las 08H08 [hora local, 06H08 GMT]. Un minibús fue embestido por un tren que debía efectuar una parada en la siguiente estación, que se encontraba a un kilómetro aproximadamente", afirmó.

"El impacto fue extremadamente violento", aseveró.

Más tarde, el vice primer ministro, Maxime Prévot, anunció la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños en lo que calificó de "colisión trágica".

El primer ministro belga, Bart De Wever, se declaró "profundamente conmocionado" por este "terrible accidente". "Mis pensamientos están con las familias afectadas", escribió en la red social X.

- Barrera "cerrada" -

Las circunstancias del incidente siguen siendo confusas.

La portavoz de la policía federal, An Berger, declaró al canal VRT que siete escolares, el conductor y un acompañante se encontraban a bordo del autobús escolar, y precisó que ninguno de los pasajeros del tren resultó herido.

Según Infrabel, esta furgoneta cruzó el paso a nivel, cuya barrera estaba bajada y con el semáforo en rojo.

"La barrera estaba cerrada, tenemos cámaras técnicas que lo muestran", indicó Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel.

El tren que la embistió circulaba a unos 120 km/h y se disponía a iniciar el frenado al acercarse a una estación situada aproximadamente un kilómetro más adelante.

El minibús fue "proyectado a unos quince metros contra un pilón metálico que sostenía algunos cables del paso a nivel", añadió el portavoz de Infrabel.

- "Trágico accidente" -

El ministro del Interior, Bernard Quintin, lamentó este "trágico accidente" en Buggenhout, una comuna flamenca situada a unos 20 kilómetros de Bruselas.

"Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos", escribió Quintin.

También saludó la rápida movilización en el lugar de los servicios de rescate.

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, también expresó sus "más profundas condolencias para las familias de las víctimas" de este accidente.

"Hoy, Europa llora junto a Bélgica", publicó la presidenta de la Comisión Europea en la red X.