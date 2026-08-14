Decenas de heridos y miles de evacuados en Europa a causa de los incendios

Los incendios que azotan este viernes varios países de Europa causaron decenas de heridos en Croacia y obligaron a evacuar a miles en Francia y Alemania.

Aquí va un repaso de la situación, en una jornada en que se prevén altas temperaturas en buena parte del continente.

- 36 heridos en Croacia

Al menos 36 personas resultaron heridas, diez de ellas de gravedad, a causa de un incendio forestal que afectó varias zonas residenciales de la costa de Croacia y obligó a evacuar a más de 2.000 turistas y habitantes, indicaron las autoridades este viernes.

Es "uno de los peores incendios en la historia de Croacia", declaró el jefe de los bomberos croatas, Slavko Tucakovic, quien explicó que el fuego devoró entre 900 y 1.000 hectáreas de terreno.

El incendio se declaró la noche del jueves en Lokva Rogoznica, en el centro de la costa croata, en el mar Adriático.

Atizado por los vientos, quemó primero unos pinares, y luego alcanzó viviendas de esta turística localidad. Después se propagó varios kilómetros, en dirección de otras localidades.

De los 36 heridos, 14 fueron hospitalizados en la ciudad de Split. Diez se encuentran en cuidados intensivos.

- Cerca de 2.000 evacuados en Alemania

En Alemania, alrededor de 1.800 personas fueron evacuadas a causa de un incendio de 300 hectáreas que sigue propagándose y amenaza unas viviendas, indicó una portavoz municipal a AFP.

Según la prensa local, el fuego estaría a sólo 200 metros de un barrio de la localidad de Hürtgenwald, que cuenta con unos 9.000 habitantes y se encuentra junto a la frontera con Bélgica.E

De acuerdo con una portavoz municipal, unas 300 personas fueron movilizadas para contener el fuego. También está participando el ejército alemán en las tareas.

"La situación es dinámia y depende de la dirección del viento", indicaron las autoridades locales.

- 500 evacuados en Francia

En Francia, que atraviesa su cuarta ola de calor en lo que va de año, un nuevo incendio declarado el jueves en la zona de las Landas (suroeste) ha afectado ya 1.100 hectáreas de terreno y obligado a evacuar a unas 500 personas.

A la zona, un bosque de pinos que estaba muy seco por el calor de las últimas semanas, fueron enviados unos 500 bomberos.

"Las quince próximas horas serán determinantes", avisó el prefecto del departamento, Gilles Clavreul.

El jefe de bomberos de la zoa, Arnaud Fabre, precisó a la prensa que "el fuego se frenó" gracias a la bajada de las temperaturas durante la noche y un aire más húmedo. La jornada será difícil no obstante, ya que se esperan 36 °C.

El 2026 está siendo especialmente duro en Francia, y ya ha batido el récord de superficie quemada, en veinte años de mediciones satelitales. El sistema europeo de vigilancia de incendios (Effis) da cuenta de casi 100.000 hectáreas quemadas en lo que va de año.

- Campos y casas quemadas en Inglaterra

Los bomberos británicos se encuentran también bajo presión y combatiendo fuegos en un contexto de sequía y altas temperaturas, dijeron este viernes las autoridades, al día siguiente de la jornada más cálida en Reino Unido en lo que va de año.

En las imágenes difundidas podían verse campos y casas quemadas en la localidad de Stourbridge, en el centro de Inglaterra, de donde fueron evacuados algunos vecinos a causa de un fuego.

Tres bomberos fueron hospitalizados tras combatir el incendio.

"Está siendo un período especialmente ajetreado y difícil para los equipos de bomberos, estamos bajo una fuerte presión", indicó a la BBC Phil Garrigan, jefe del NFCC, la asociación nacional de bomberos.

- Riesgo extremo en Grecia

Varias regiones griegas, entre ellas Ática, donde se encuentra Atenas, están en nivel 5 de alerta por incendio, el máximo.

El jueves se declaró un incendio en la región norteña de Calcídica, pero durante la noche fue controlado.

Quemó 350 hectáreas, según los bomberos, que seguían movilizados allí este viernes porque temen que se reanude el fuego, a causa de los fuertes vientos.

Las difíciles condiciones de estas horas "exigen la mayor precaución por parte de todos", avisó el jueves en la noche un responsable del cuerpo de bomberos griegos.

- Por encima de los 35 grados

Europa sufre este viernes una nueva jornada de temperaturas caniculares, que este verano han causado incendios devastadores en España, Francia y Grecia.

Durante la jornada, al menos 150 millones de personas residentes en Francia, Alemania, España e Italia vivirán temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, según cálculos de la AFP.

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