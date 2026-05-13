Decenas de miles de argentinos marcharon contra los recortes de Milei a las universidades públicas

Decenas de miles de personas marcharon este martes en Argentina para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación superior, después de que el gobierno de Javier Milei anunciara nuevos ajustes al sector.

Bajo la consigna "Milei cumplí la ley", una multitud de estudiantes y docentes colmaron la Plaza de Mayo para exigir el financiamiento del sistema universitario.

Portaban pancartas con inscripciones como "los brutos nos quieren brutos".

La marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei en diciembre de 2023, tuvo lugar tras la publicación el lunes de una modificación del presupuesto con nuevos recortes en las áreas de educación y salud en aras de su política de equilibrio fiscal.

"Estoy acá para defender la educación pública", dijo a la AFP Renata López, una estudiante de Letras de 18 años, frente a la casa de gobierno.

Los universitarios reclamaron la aplicación de una ley que obliga al gobierno a garantizar fondos para el sistema universitario y actualizarlos por inflación.

Esa legislación fue aprobada por el Congreso, pero Milei la vetó. Posteriormente los parlamentarios ratificaron la norma, pero el gobierno consideró que va en contra de su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolverlo.

Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos años los salarios han tenido una caída del 40% y cientos de profesores han renunciado.

"Yo sufrí 30% de pérdida de mi poder adquisitivo", contó a la AFP Natalia, una empleada administrativa de la Universidad Nacional de Quilmes que prefirió no dar su apellido por temor a represalias.

La facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) está en huelga desde hace tres meses. Autoridades de los hospitales universitarios denunciaron que se encuentran al borde del colapso.

"La única ley que vamos a cumplir es la del presupuesto", sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el lunes a la prensa.

"Hay una demanda genuina de salarios que nosotros podemos entender, pero por las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política", añadió.