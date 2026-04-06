Defensores de derechos humanos presentan una denuncia por "genocidio" contra el dirigente de Birmania

La Fiscalía General de Indonesia indicó el lunes que había recibido una denuncia por "genocidio" entre otras acusaciones, interpuesta por representantes de los rohinyás y defensores de los derechos humanos contra Min Aung Hlaing, exjefe de la junta militar y actual presidente de Birmania.

El ejército birmano, que tomó el poder en un golpe de Estado en 2021, lleva décadas siendo acusado de violaciones de los derechos humanos, dirigidas principalmente contra las minorías étnicas del país, entre ellas los rohinyás.

La denuncia fue presentada en Indonesia por una mujer rohinyá que huyó de Birmania, así como por otras personalidades, entre ellas el exfiscal general indonesio Marzuki Darusman y representantes de la organización local de defensa de los derechos humanos KontraS, declaró a AFP el portavoz de la Fiscalía General, Anang Supriatna.

"Vinieron a presentar una denuncia por crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos contra el pueblo rohinyá en Birmania por el Gobierno de la junta", indicó Anang.

La denuncia se remitirá a un departamento especializado de la fiscalía, agregó.

La Justicia indonesia puede juzgar los delitos más graves cometidos fuera de su territorio, en virtud de la "competencia universal" recogida en su legislación.

Indonesia, el país con mayoría musulmana más grande del mundo, acoge desde hace años a refugiados rohinyá.

Miles de rohinyás arriesgan sus vidas en largas y peligrosas travesías por mar para llegar a Indonesia o Malasia.