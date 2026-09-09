Desestimado un nuevo recurso del oligarca ruso Abramovich contra sanciones de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunció este miércoles que desestimó un tercer recurso del oligarca ruso Roman Abramovich contra las sanciones que se le impusieron en relación con la invasión de Ucrania.

El tribunal ya rechazó otros recursos de este magnate, expropietario del Chelsea, en diciembre de 2023 y septiembre de 2025. Los 27 prorrogaron sus sanciones con nuevos textos, de nuevo recurridos por Abramovich ante la justicia europea.

En este caso, el Tribunal General de la UE, uno de los dos órganos que conforman el TJUE, rechazó la afirmación de Abramovich de que la UE quiere "explotarlo aprovechando su notoriedad pública"

El Tribunal General, la jurisdicción competente en asuntos de particulares, explicó que el oligarca fue legítimamente sancionado por sus participaciones en las empresas mineras Evraz y Norilsk Nickel, que representan "una fuente sustancial de ingresos" para el gobierno ruso.

Las sanciones de la UE contra personalidades rusas consisten en un congelamiento de haberes y una prohibición de viajar a territorio de la Unión.

Cerca de 3.000 personas y entidades figuran en la lista negra de la UE, que arrancó en 2014 después de que Moscú anexionara la península ucraniana de Crimea.

La lista creció considerablemente a raíz de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.