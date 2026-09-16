Detienen a dos personas por "explotar" a migrantes en el enclave español de Ceuta

La policía española anunció este miércoles que detuvo a dos personas por "explotar" a migrantes a quienes cobraban por dejarlos dormir en garajes en condiciones precarias en el enclave español norafricano de Ceuta.

A finales de julio, decenas de miles de personas ingresaron desde Marruecos a esta ciudad española, centro de una crisis migratoria que tiene empantanado al gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Aunque la mayoría volvieron a Marruecos, miles de migrantes permanecen en el enclave, muchos en situación precaria.

Los sospechosos habrían "obtenido importantes beneficios económicos aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de personas migrantes recién llegadas a la ciudad", indicó la policía en un comunicado.

Una veintena de migrantes llegaron a dormir "en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos y sin condiciones adecuadas de habitabilidad", detallaron las autoridades.

Debían pagar unos 30 euros (35 dólares) diarios por persona para dormir "en plazas de garaje, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas", y solo recibían "colchones o mantas" si abonaban completo el dinero, indicó el comunicado.

También les cobraban por dejarles cargar los teléfonos y los amenazaban "de muerte" para que no denunciaron su situación, según la policía.

Por otro lado, los detenidos ofrecían la posibilidad de trasladar irregularmente a los migrantes a la península por 6.000 euros (casi 7.000 dólares), aunque la policía no especificó si alguno había sido efectivamente transportado.

La policía anunció en agosto haber detenido a cinco personas sospechosas de cobrar hasta 9.000 euros a migrantes que llegaron a finales de julio a Ceuta para transportarlos en lanchas a la península.

Ceuta es junto al otro enclave español norafricano de Melilla son las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Pero tiene una excepción específica dentro del espacio europeo Schengen que impide que las personas viajen a la península sin control fronterizo.