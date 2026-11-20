Dinamarca anunció este viernes que expulsará al agregado de defensa de la embajada rusa después de acusar a Rusia de haber fomentado el intento de asesinato de un rapero ucraniano en su territorio.

Este asesinato debería haberse cometido durante un concierto en las afueras de Copenhague con la colaboración de una banda criminal danesa, Loyal to Familia, prohibida desde 2021.

Este caso deja a la vista "una Rusia cada vez más agresiva y dispuesta a asumir riesgos", afirmó el jefe de los servicios de inteligencia daneses (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen, en rueda de prensa.

La primera ministra, Mette Frederiksen, lo considera un ejemplo "de la grave situación de seguridad en la que se encuentran Dinamarca y Europa".

- "Una Rusia acorralada" -

"Nos enfrentamos a una Rusia acorralada, que actúa de manera más agresiva y con una mayor propensión a tomar riesgos", denunció, citada en un comunicado.

El rapero, identificado por la prensa danesa con su nombre artístico Kyivstoner, tiene nacionalidad ucraniana y estadounidense.

Rusia lo acusa de estar implicado en una operación de contrabando de drones destinados a ser utilizados en un ataque ucraniano.

"El PET estaba, por lo tanto, atento a su seguridad cuando llegó a Dinamarca", explicó su jefe, Rasmus Kieffer-Kristensen.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, anunció haber convocado al embajador de Rusia para notificarle la decisión del gobierno de expulsar a su agregado militar en un plazo de siete días.

"Decimos las cosas muy claramente: les hemos desenmascarado", afirmó el canciller.

"La respuesta más fuerte que Dinamarca puede dar es no temblar y apoyar a Ucrania. Y tenemos la firme intención de seguir" respaldando a Kiev, añadió.

"No nos dejaremos intimidar. Nunca nos rendiremos. Nunca renunciaremos a lo que creemos", sostuvo la primera ministra.

Moscú ha prometido responder.

"Moscú dará una respuesta apropiada", indicó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, citada por la agencia de prensa TASS.

- "Línea roja" -

Los hechos se remontan al 25 de septiembre. Según el jefe del PET, "la ejecución debía tener lugar esa misma noche", con motivo de un concierto del artista.

Poco antes del concierto, tres personas fueron interceptadas en un coche cercano. La incautación del vehículo permitió encontrar armas de fuego y cuchillos.

Dos personas fueron acusadas el viernes de intento de asesinato y de haber ayudado a un servicio de inteligencia extranjero a operar en Dinamarca.

La policía y los servicios secretos sospechan que la banda Loyal to Familia ha participado en la planificación del asesinato.

"Es un grupo muy dispuesto a entrar en conflicto y a recurrir a la violencia", recordó el jefe de la policía del reino, Lasse Boje.

Pero ponerse a disposición de servicios de inteligencia extranjeros es cruzar "una línea roja", añadió.

El Ministerio de Justicia dijo que presentará un proyecto de ley que dará a los servicios de inteligencia daneses "mejores herramientas" para hacer frente a las amenazas.

En septiembre, el PET estimó que la situación actual podría llevar a un aumento de las actividades de influencia rusas y de la amenaza de espionaje y sabotaje en Dinamarca.

En este contexto tenso, el país escandinavo también ha anunciado su intención de suspender la concesión de visas no esenciales al espacio europeo de libre circulación Schengen para los rusos.

"Ahora intensificamos nuestros esfuerzos para suspender todas las visas no esenciales", afirmó el canciller.