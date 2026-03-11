Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá

El consulado de Estados Unidos en Toronto fue blanco de un ataque con arma de fuego el martes, informó la policía, que rotuló el caso como "incidente de seguridad nacional" y reforzó la protección de edificios diplomáticos estadounidenses.

Dos individuos se acercaron al consulado en el centro de Toronto alrededor de las 04H30 de la madrugada (08H30 GMT), bajaron de una camioneta blanca y efectuaron varias detonaciones con una pistola, informó a periodistas el subjefe de la policía de Toronto, Frank Barredo.

Había personas adentro en ese momento, pero "el edificio es altamente seguro, fuertemente fortificado, y no hubo heridos", señaló Barredo.

Chris Leather, a cargo de operaciones criminales en la policía federal de Canadá, afirmó que el tiroteo fue "definitivamente un incidente de seguridad nacional porque el consulado de Estados Unidos (...) fue impactado por disparos".

"Si se trata de un hecho terrorista, eso será objeto de la investigación", dijo Leather.

Por este motivo, señaló, se están reforzando los protocolos de seguridad en los edificios diplomáticos de Estados Unidos e Israel en Toronto y en la capital canadiense, Ottawa.

"Creo que es bastante evidente, a partir de los incidentes en Toronto y en otros lugares, que estos consulados requieren en este momento un mayor nivel de vigilancia y seguridad", afirmó Leather.

El consulado de Estados Unidos se encuentra en la University Avenue de Toronto, una importante avenida norte‑sur de la ciudad donde hay varios hospitales y que conduce hacia la legislatura provincial.

El fin de semana pasado hubo protestas frente al consulado para denunciar la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Tres sinagogas del área de Toronto también recibieron disparos en los últimos días, aunque no se han reportado heridos.

Consultado sobre un posible vínculo entre los ataques a las sinagogas y los disparos contra el consulado estadounidense, Barredo dijo que es "demasiado pronto" para establecer una conexión.

Pero añadió: "No analizamos (los incidentes) de manera aislada. Los examinamos en conjunto".

Leather indicó que la policía federal trabaja en este caso con el FBI estadounidense, así como con la agencia canadiense de inteligencia exterior, el CSIS.