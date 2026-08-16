Doce muertos y 10 heridos graves al volcar en Hungría un autobús polaco

Al menos 12 personas murieron y 10 resultaron heridas de gravedad al volcar este domingo en Hungría un autobús en el que viajaban peregrinos polacos, indicaron las autoridades de ambos países.

El bus había salido de Serbia y se dirigía a Polonia, con 57 pasajeros y dos chóferes a bordo.

Un comunicado de la policía de Hungría indicó que el vehículo, con placas de Polonia, se volcó hacia la 01H00 (23H00 GMT de sábado) en la autopista M3 cuando circulaba hacia Mezokeresztes, al este de Budapest.

El autobús "salió de la calzada" y quedó volcado a un costado de la carretera, anunció la oficina nacional de gestión de catástrofes en un video publicado en Facebook.

El conductor del vehículo se habría dormido al volante, indica la prensa húngara en base a informaciones de la policía. El hombre fue detenido, detalló el ministro del Interior, Gabor Posfai.

Once personas murieron in situ, y otro pasajero falleció tras haber sido llevado al hospital, según la agencia de gestión de catástrofes.

Los socorristas atendieron a una persona entre la vida y la muerte, a otros nueve heridos graves y a las 37 personas restantes con heridas leves, indicó el servicio de ambulancias de Hungría, que envió 14 vehículos al lugar.

Los primeros bomberos llegados al lugar empezaron a socorrer a los pasajeros sacándolos por las ventanas. Varias personas estaban atrapadas.

"En este momento parece que cinco corren peligro de muerte", declaró Andrzej Osiak, jefe del servicio de asistencia consular de Polonia, en una rueda de prensa.

El funcionario precisó que en el autobús viajaban peregrinos que regresaban a sus casas. Las víctimas fueron ingresadas en distintos hospitales de Hungría.

El primer ministro húngaro Peter Magyar, que adelantó el balance de 12 muertos con un mensaje en Facebook, expresó sus "sinceras condolencias" a las familias de las víctimas.

El canciller de Polonia, Radoslaw Sikorsk, lamentó un "accidente trágico en el que se vieron involucrados turistas polacos". Su primer ministro, Donald Tusk, confirmó que en el siniestro hubo 12 muertos.

El de este domingo es el accidente más grave en el país desde la catástrofe de Siófok en 2003, cuando un tren impactó contra un autobús de turistas alemanes en un paso a nivel y causó 33 muertos.