Dos gobernadores mexicanos niegan que EEUU los investigue por nexos con el crimen organizado

Dos gobernadores mexicanos negaron el miércoles que Estados Unidos los esté investigando por vínculos con el crimen organizado, en medio de la tensión diplomática surgida por la acusación en Nueva York contra otro mandatario regional por narcotráfico.

El diario estadounidense Los Angeles Times reportó que la justicia estadounidense investiga a los gobernadores de los estados fronterizos de Sonora y Tamaulipas, que atraviesan una crisis de seguridad por la disputa entre bandas por las rutas de tráfico.

Ambos pertenecen al partido de la presidenta izquierdista, Claudia Sheinbaum, bajo presión para que extradite al gobernador del violento estado de Sinalona, Rubén Rocha, por supuestos vínculos con el cártel fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El periódico indicó que Alfonso Durazo, de Sonora, coopera con las autoridades estadounidenses, aunque indicó también que su visa fue cancelada.

"Tengo mi visa vigente", aclaró Durazo en rueda de prensa. "He actuado con limpieza, con rectitud, lo he hecho toda mi vida: casi sudo agua bendita".

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es investigado por tráfico de combustible, un delito conocido en México como "huachicol", precisó el diario. "No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado", respondió su despacho en X.

Sheinbaum ha dicho que su gobierno no protegerá a ningún político que tenga vínculos con el crimen organizado, aunque en el caso de Rocha ha insistido en pedir más evidencias antes de actuar en su contra.

La mandataria ha denunciado además injerencia desde Estados Unidos, aunque exculpó al presidente Donald Trump.

"Ellos tienen que aclarar", dijo el miércoles sobre el nuevo caso en el que insinuó una intención política. "¿Qué intención (tienen) con quitar la visa y, además, hacerlo público?".