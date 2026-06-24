Dos muertos en ataques entre Rusia y Ucrania

Un hombre murió en la región rusa de Bélgord mientras que una mujer perdió la vida en la ciudad ucraniana de Járkov tras un nuevo intercambio de ataques entre Moscú y Kiev, informaron este miércoles las autoridades.

"En el distrito de Veidelevski, en la aldea de Privetni, un hombre falleció en el lugar tras la explosión de un dron", escribieron en un comunicado las autoridades de Bélgorod, en el suroeste ruso.

"Una mujer, herida por un fragmento de proyectil que le atravesó la espalda, fue trasladada en ambulancia al hospital", agregaron en el mensaje publicado en la plataforma de mensajería Telegram.

Durante la noche, "los sistemas de defensa aérea en servicio interceptaron y destruyeron 323 drones" sobre una veintena de regiones rusas, entre ellas las fronterizas Bélgorod y Briansk, además de Moscú y, más al sur, Rostov, detalló el Ministerio de Defensa ruso.

Más temprano, Oleg Sinegubov, jefe de la administración militar de la región de Járkov, en el este de Ucrania, reportó en Telegram que "una mujer de 56 años" murió durante un ataque ruso.

"Cuatro casas unifamiliares, una tienda y una dependencia sufrieron daños. Se desataron incendios en los lugares donde cayeron los ataques", agregó, y precisó que los servicios de emergencia ya estaban trabajando en el lugar.

Rusia bombardea Ucrania casi a diario desde que desató su invasión a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin se encuentran estancados.

Kiev también ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia para intentar reducir las capacidades militares de Moscú y la financiación del conflicto, al apuntar especialmente a las infraestructuras de hidrocarburos.