Dos muertos y 17 heridos por un ataque de drones ucraniano en Rusia

Dos personas murieron y 17 resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones en Vorónezh, en el suroeste de Rusia, indicó el lunes el gobernador regional, Alexánder Gusev.

El ataque provocó incendios en empresas industriales, un centro de negocios y un edificio residencial y también dañó un tren de pasajeros, golpeado por restos de drones abatidos, explicó.

"Tras un ataque terrorista en Vorónezh, dos personas desafortunadamente murieron (...) y 17 resultaron heridas", la mayoría de ellas pasajeros del tren, afirmó Gusev.

"Más de 70 drones" fueron abatidos en esta ciudad entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, agregó.

Debido al ataque, varias facultades de esta ciudad de más de un millón de habitantes situada 500 km al sur de Moscú decidieron dar clases en remoto, dijo un portavoz de la Universidad del Estado de Vorónezh citado por la agencia oficial TASS.

Rusia y Ucrania se preparan para relanzar en noviembre negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto iniciado por la ofensiva de Moscú contra su vecino en febrero de 2022.

Paralizadas desde comienzos de año, estas negociaciones directas entre ambas partes beligerantes deben celebrarse en Abu Dabi, según Rusia.