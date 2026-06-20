Ecuador tiene prohibido fallar ante la audaz Curazao

Las necesidades aprenden a Ecuador antes de lo previsto. La cruel derrota en su debut en el Mundial 2026 lo obliga a arrollar el sábado a una atrevida Curazao que ya sabe lo que es dar sustos.

La ilusión con la que Ecuador acudía a la gran cita del fútbol se agrietó el domingo al perder 1-0 frente a Costa de Marfil.

Arrancar el torneo sin puntos no entraba en los planos de la tricolor, ni antes ni durante los primeros 89 minutos del partido en Filadelfia.

Pero entonces Wilfried Singo, tras una fulgurante cabalgada por la banda derecha, vio el desmarque en el área de Amad Diallo y el delantero del Manchester United estrenó las redes de Filadelfia con un zurdazo mortal.

A Ecuador le falló su defensa de hierro, la menos goleada de las eliminatorias sudamericanas, y tampoco le salvó un ataque que sigue con la pólvora mojada.

John Yeboah y Alan Minda protagonizaron dos balones contra el travesaño en una primera media hora de asedio de Ecuador, que venía de una racha de 19 partidos sin derrotas.

Cualquier tipo de traspié ante Curazao el sábado en el estadio de Kansas City (a la 01H00 GMT del domingo) sería probablemente lapidario, ya que en la última jornada espera Alemania, el gigante del Grupo E.

”Más que el rival, el foco está en cómo respondemos a esta situación que nos dejó el primer juego, con toda la expectativa que se había generado”, subrayó este viernes el seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Beccacece, en la previa del duelo ante Curazao.