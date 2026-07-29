EEUU acelera los trámites para resolver las demandas de asilo

El gobierno estadounidense instauró el martes una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país.

Bajo la nueva regla las demandas serán examinadas directamente por los jueces de inmigración, que dependen del Departamento de Justicia, sin mantener una entrevista previa con un funcionario de los servicios de inmigración y ciudadanía (USCIS).

Este funcionario es normalmente el primer contacto oficial que tiene un inmigrante que busca refugio en Estados Unidos.

El actual sistema "básicamente permite que un extranjero tenga una segunda oportunidad para obtener asilo", declaró el DHS.

"Esta norma acortará el tiempo total que les toma a los oficiales de asilo y a los jueces de inmigración dictaminar sobre las solicitudes de asilo", aseguró.

Hasta 444.724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados, indicó.

"Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado.

"El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow.

"Esta norma ayudará a garantizar que los recursos se destinen a la pronta resolución de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan utilizar el sistema como un resquicio legal", aseguró.

El abogado general del DHS, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Trump hizo campaña para llegar a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados y, desde que regresó al poder el año pasado, ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.