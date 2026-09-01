EEUU irrita a los europeos al invitar al ministro ruso a la reunión del G20

Estados Unidos, que espera sumar a los países europeos a su guerra económica contra Irán, desató el rechazo entre sus socios el lunes al invitar al ministro de finanzas ruso a la reunión del G20.

La administración del presidente Donald Trump trabaja para persuadir a sus socios del G20 de que refuercen la presión económica sobre Irán durante las conversaciones en Asheville, Carolina del Norte, que se prolongarán hasta el martes en medio de un renovado intercambio de fuego con Teherán.

Como presidente del G20 este año, Estados Unidos es el anfitrión de este y otros encuentros del grupo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, espera usar el evento para promover las políticas estadounidenses, en particular la desregulación, y convencer a otros países de aislar aún más a Teherán.

"Vamos a seguir ejerciendo presión, y ya hemos tenido muy buenas conversaciones aquí", dijo Bessent a la prensa antes de iniciar las reuniones al pie de los Apalaches en el este del país.

Señaló que un punto de inflexión en esta campaña de presión de Estados Unidos podría llegar "en cuestión de semanas o meses", y añadió que no es necesario que la economía iraní se derrumbe en la guerra de Oriente Medio para lograrlo.

El primer intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán en un mes planea sobre las reuniones de los ministros de finanzas en el complejo montañoso del Omni Grove Park Inn.

- Molestia -

La Unión Europea, presente en la reunión, parecía, en un comunicado, dispuesta a fortalecer sus propias sanciones.

Pero el lunes se presentaron fricciones por otra guerra: la iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022.

Habitualmente considerado persona non grata, el ministro de finanzas ruso, Anton Siluanov, estaba entre los delegados del G20. También pudo conversar con Bessent.

Consultado sobre la invitación del ministro ruso, Trump dijo a periodistas: "Nos gusta llevarnos bien con todos. Una de las razones por las que soy tan exitoso, es (porque) me llevo bien con todos".

Pero su presencia molestó al bloque de los 27, que logró que fuera excluido de la tradicional foto de familia. Esta se tomó discretamente el lunes, lejos de la prensa.

"Recibir al ministro de finanzas ruso aquí manda una señal que encuentro perturbadora", dijo el ministro de finanzas alemán, Lars Klingbeil, a periodistas.

"El presidente (Trump) y su administración no tienen miedo de hablar con la gente que importa", dijo a la AFP Kush Desai, un portavoz de la Casa Blanca enviado a Asheville. Agregó que la Casa Blanca ha estado trabajando con Rusia para "dar por terminado el baño de sangre sinfín" en Ucrania.

Una fuente familiarizada con las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia dijo que Bessent dejó claro que Washington no proporcionaría a Rusia alivio económico hasta que la guerra en Ucrania no hubiera terminado.

- Aranceles -

Antes de entrar al edificio principal donde es el encuentro, los visitantes pasan por una réplica de la Casa Blanca. Su ocupante, Donald Trump, ha sacudido a todos sus socios del G20 desde su regreso al poder con su ofensiva arancelaria.

Pese a que la Corte Suprema tumbó la mayoría de sus aranceles a las importaciones, el Ejecutivo estadounidense está lejos de rendirse y reinició las hostilidades con Canadá, miembro del G7 y del G20.

"Ahora que estamos en una guerra comercial con Canadá, no hay unidad del G7. Y sin unidad del G7, es difícil llegar al G20 y tener discusiones delicadas", dijo a la AFP Josh Lipsky, investigador del centro de pensamiento Atlantic Council.

El ministro canadiense de Finanzas, François-Philippe Champagne, dijo el lunes que llegó "con buen ánimo", "dispuesto a dialogar", antes de tomar su lugar en la gran mesa ovalada donde se celebran las discusiones a puerta cerrada.

El G20 fue creado tras la crisis financiera asiática entre 1997 y 1998 para fortalecer la economía global y la estabilidad financiera. Incluye a 19 países y dos entidades regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.

Sudáfrica fue excluida de las reuniones de este año por el gobierno estadounidense, que sin pruebas ha acusado a Pretoria de perseguir a agricultores blancos.

Brasil, en malos términos con Trump por sus choques con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, no ha enviado a su ministro de Hacienda.