El ANC pierde terreno en Sudáfrica y afronta su peor resultado electoral

El Congreso Nacional Africano (ANC), el partido que durante décadas dominó la política sudafricana, se encamina el viernes hacia el peor resultado electoral de su historia en las elecciones municipales.

Los comicios municipales del miércoles estuvieron marcados por la preocupación por los continuos cortes en el suministro de agua y electricidad en uno de los países más ricos de África, que se convirtió en una democracia en 1994, cuando el ANC llegó al poder.

A la espera de que los resultados definitivos se conozcan el domingo, el panel de datos de la autoridad electoral mostraba que el ANC seguía siendo el partido más votado, con cerca del 32% de los sufragios, tras el escrutinio del 80% de las papeletas.

Pero se trata del peor resultado hasta la fecha del partido de Neslon Mandela, su líder más emblemático y la figura central de la lucha contra el apartheid.

En las elecciones nacionales de 2024 obtuvo algo más del 40% y en las municipales de 2021 un 46% de los votos.

"Este es el peor resultado que el ANC podía temer", declaró a la AFP el analista político Daniel Silke. "Es el peor resultado de su historia".

"Esto mermará su capacidad para ejercer su autoridad en toda Sudáfrica, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional", añadió.

El resultado de las elecciones locales de esta semana se considera un indicador de cara a las generales de 2029.

Unos 15,9 millones de los 29,2 millones de electores registrados acudieron a las urnas, según la comisión electoral. La participación se situó en torno al 54,5%, frente al 46% de las elecciones locales de 2021, celebradas en plena pandemia.

La Alianza Democrática (DA), de centroderecha y favorable a las empresas, ocupaba el segundo lugar, con algo más del 24% de los votos, según el recuento del 80%.