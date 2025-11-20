El autor del ataque con cuchillo en un tren inglés fue acusado por otras agresiones previas

El hombre acusado por el ataque con un cuchillo, que causó heridas a diez pasajeros en un tren en Inglaterra el 1 de noviembre, fue imputado el miércoles por otras agresiones cometidas la víspera, anunció la policía.

Anthony Williams, un británico de 32 años, había sido acusado en principio de intento de asesinato contra diez personas, tras un ataque con un cuchillo, hace casi tres semanas, en un tren con destino a Londres.

Pero, la policía británica de transportes anunció el miércoles su imputación por siete nuevos delitos.

De este modo, Williams será procesado por otros dos intentos de asesinato, el de un adolescente de 14 años, en Peterborough (este de Inglaterra), el 31 de octubre, víspera del ataque en el tren, y el de un hombre de 22, el mismo día y en la misma ciudad.

Entre las nuevas acusaciones, está también un intento de causar lesiones graves a un hombre de 28 años, asimismo en Peterborough.

La policía del condado de Cambridgeshire ya había mencionado posibles vínculos entre estos incidentes y el agresor del tren, añadiendo que el adolescente había sufrido "heridas leves".

La policía también había informado de un incidente ocurrido el 31 de octubre en una barbería de esa ciudad, por el cual Williams fue acusado el miércoles de pelea y posesión de arma blanca.

Entre los nuevos cargos en su contra está otra agresión, nunca mencionada hasta ahora, contra un hombre de 31 años a bordo de un tren entre Hitchin y Biggleswade (este), igualmente el 31 de octubre.

El recorrido de Williams lo llevó también a Londres, la noche del viernes al sábado, y había sido ya imputado por un ataque con cuchillo en una estación de metro de la capital.