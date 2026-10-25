El autor del "atentado terrorista racista" en Francia tenía un libro de Hitler en su domicilio

El autor del "atentado terrorista racista" que mató a una persona en Francia tenía en su domicilio el libro "Mein Kampf" (Mi lucha), escrito por el dictador nazi Adolf Hitler, indicó este sábado a AFP una fuente próxima al caso.

Kévin T., de 39 años, se encuentra detenido desde el viernes por la mañana, cuando disparó desde su auto con un arma automática contra varias personas en Trappes y La Verrière, al suroeste de París, dejando un muerto y cinco heridos.

Este "atentado terrorista racista", en palabras del presidente Emmanuel Macron, conmocionó Francia. El mandatario centroderechista, que abandonará el poder en mayo, lo consideró un "punto de inflexión" y pidió "unidad" y "concordia".

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) anunció que se prolongó su detención en custodia policial, tras una "primera audición" y mientras continúan las pesquisas.

Cuatro miembros de su entorno, entre ellos sus padres, también fueron detenidos, según la fuente próxima al caso.

El atacante tenía antecedentes, pero no estaba siendo vigilado por los servicios de inteligencia, y cuando fue detenido, portaba una pistola ametralladora y granadas de gas lacrimógenos, según fuentes policiales.

Además, había instalado "tres bombonas de gas y llaves eléctricas conectadas a un temporizador" en su domicilio en la ciudad cercan de Plaisir para hacerlo explotar, explicó la Pnat.

Además del "Mein Kampf", los investigadores hallaron también una Biblia y el Corán en su departamento, indicó la fuente próxima al caso.

Cientos de personas se congregaron este sábado en Trappes para recordar al fallecido: Pengo Bossio Wangi, un francés de origen africano y joven promesa de 26 años de las artes marciales mixtas (MMA).

"No somos objetivos, nuestras vidas cuentan", "Trappes reclama justicia y verdad", se leía en algunas de las pancartas.

Entre los cinco heridos figura una niña de 12 años, que, según la fiscalía, "sigue en estado crítico".