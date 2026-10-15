El avance de Flávio Bolsonaro alarma a los guardianes de la Amazonía brasileña

En la Amazonía brasileña, los pueblos indígenas ven con preocupación el avance hacia el poder del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, que promete seguir la senda de su padre, Jair Bolsonaro, bajo cuyo mandato se aceleró la destrucción de la mayor selva tropical del planeta.

El nombre de Bolsonaro "significa sobre todo miedo", "representa todo lo malo para nosotros", dice a la AFP Inara Waty, líder del pueblo Sateré-Mawé en la ciudad amazónica de Manaos.

"No tengo palabras", añade con los ojos llenos de lágrimas al recordar el gobierno del exmandatario.

Jair Bolsonaro gobernó el país más biodiverso del mundo entre 2019 y 2022, un periodo marcado por récords de deforestación en la Amazonía y un retroceso de los derechos de los pueblos indígenas.

Su hijo Flávio, favorito en el balotaje del 25 de octubre frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirma que su eventual gobierno será un "Bolsonaro 2.0".

"La mayor forma de abordar el tema del medio ambiente fue lo que hicimos durante el gobierno del presidente Bolsonaro", dijo el senador en campaña, al ser interrogado al respecto en una entrevista.

Para el candidato, su padre, hoy condenado a 27 años de prisión por golpismo, "luchó" contra una "agenda ambiental radical".

Flávio Bolsonaro ha asegurado que los eventos climáticos extremos, que los científicos atribuyen al calentamiento global debido a la acción humana, son apenas "cíclicos".

- "Cuestión de vida" -

Como Jair Bolsonaro, Flávio cuenta con el apoyo de los grandes productores agrícolas y ganaderos, en constante conflicto de tierras con las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía.

Aliados suyos fueron elegidos este mes para gobernar en siete de los nueve estados amazónicos.

"Ellos quieren tierra para plantar soja, para tener su ganado. Nosotros queremos tierra para sobrevivir, plantar, queremos la tierra para cuidarla", dice Inara Waty.

Por ello, estas elecciones serán una "cuestión de vida" para los indígenas, afirma.

En un reciente video, mujeres de la etnia yanomami aparecieron con diseños pintados en sus rostros y cuerpos para oponerse a Flávio Bolsonaro, a quien señalan de ser cercano a los mineros ilegales.

"¿Si el bosque es destruido, cómo vamos a vivir?", cuestionan a gritos. "¡No queremos que nos vuelvan a matar!".

Bajo el mandato de Jair Bolsonaro este pueblo amazónico sufrió las invasiones de los "garimpeiros" (mineros ilegales), que provocaron una crisis humanitaria en su territorio.

En su plan de gobierno, su hijo propone tratar el medio ambiente como un "activo estratégico".

Incluye una promesa de acabar con la "deforestación ilegal" para 2029, recordando el compromiso de su padre de acabarla, pese a que nunca se concretó, sino al contrario.

Esa meta "es incompatible con su (programa de) políticas ambientales", opina Adriana Ramos, de la ONG Instituto Socioambiental.

La campaña de Flávio Bolsonaro no respondió a preguntas de la AFP sobre detalles de su plan ambiental ni los temores expresados por comunidades indígenas y ambientalistas.

- "Incluso peor" -

Tuxaua Ara, un indígena de 45 años del pueblo Mura con aretes de plumas y adorno en la cabeza, asegura a la AFP en Manaos que el gobierno de Jair Bolsonaro "fue acaparamiento ilegal de tierras, deforestación".

Los choques entre Bolsonaro y las organizaciones ambientalistas llegaron a su punto máximo en 2019, cuando la selva ardió durante semanas en incendios iniciados por terratenientes afines al presidente.

Ese gobierno "fue una preocupación diaria, una locura diaria para todos", afirma Suely Araújo, de la red de ONG Observatorio do Clima.

La Amazonía perdió durante el mandato de Jair Bolsonaro alrededor de 11.600 km2 anuales de selva, casi un 60% más que en los cuatro años anteriores, según cifras oficiales.

El gobierno de Lula redujo a la mitad la cifra en 2025 y aumentó la demarcación de las tierras indígenas, pero también enfrenta críticas por impulsar la exploración petrolera frente a las costas de Amazonía.

En la campaña electoral, el cambio climático pasó a un segundo plano en uno de los países que puede sufrir las peores consecuencias del actual fenómeno El Niño.

Ya en septiembre y octubre, los incendios se dispararon en el estado de Amazonas, respecto a 2025.

"Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, esta carrera de destrucción (de la selva) apenas estaba comenzando y ahora (con Flávio) puede ser incluso peor" si gana los comicios, lamenta Araújo.

El senador superó por dos puntos porcentuales a Lula en la primera vuelta del 4 de octubre.