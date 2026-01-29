El canciller iraní acudirá el viernes a Turquía, que ofrece mediación con EEUU

El canciller iraní, Abás Araqchi, mantendrá el viernes conversaciones en Turquía, que quiere jugar un rol de mediador para calmar la tensión entre Teherán y Washington y evitar un ataque norteamericano, indicó el jueves un responsable de la cancillería turca.

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, "reiterará la oposición de Turquía a cualquier intervención militar contra Irán, e insistirá en los riesgos de tal iniciativa para la región y el mundo", declaró esa fuente, que pidió anonimato.

Fidan incidirá también en que Turquía, que comparte más de 550 km de frontera con Irán, "está dispuesta a contribuir a la resolución de las tensiones actuales por medio del diálogo", agregó la fuente de la cancillería turca.

El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que "el tiempo se acaba" para negociar sobre el programa nuclear iraní, que según Occidente tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

Como medida de presión sobre Teherán, Estados Unidos tiene además diez buques de guerra desplegados en Oriente Medio, tras la reciente llegada de un portaviones a la zona.

En este contexto, el barril de Brent superó el jueves la barrera de los 70 dólares por primera vez desde septiembre, impulsado por las amenazas de Trump contra Irán, gran productor de petróleo y país ribereño del estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% de la producción mundial.

Trump había amenazado con intervenir por la represión de las manifestaciones antirrégimen en Irán, que dejaron miles de muertos, pero se echó atrás disuadido por Arabia Saudita, Catar y Omán, que temían represalias iraníes en caso de ataque norteamericano a la república islámica.

Araqchi respondió el miércoles que su país está dispuesto a negociar un acuerdo "justo y equitativo" sobre el programa nuclear, pero amenazó diciendo que las fuerzas iraníes tienen "el dedo en el gatillo" para responder a cualquier ataque de Estados Unidos.

El ministro turco Hakan Fidan hizo saber el miércoles que "aconseja" a Estados Unidos hablar con Irán de su programa nuclear, y advirtió que atacar a la república islámica sería "un error".

Turquía se prepara no obstante para cualquier escenario, y estudia la forma de reforzar su frontera en caso de caída del régimen iraní, según indicó el jueves a AFP un alto responsable.

"Si Estados Unidos ataca Irán y el régimen cae, Turquía está planeando medidas adicionales para reforzar su seguridad en la frontera", dijo el funcionario, que pidió anonimato.

Parte de la frontera turcoiraní está cubierta por un muro de 380 km, pero "no es suficiente", dijo este alto responsable.

Por el momento, las autoridades turcas se resisten a hablar de la eventual creación de una zona tapón en la frontera.

Entre los planes estudiados para evitar un flujo desordenado de entrada en Turquía se baraja "incrementar el despliegue de sistemas de seguridad tecnológica" e incrementar el número de soldados, de acuerdo con el alto funcionario turco.