El Congreso de EEUU vota una resolución simbólica que pide la retirada de las fuerzas desplegadas contra Irán

El Senado estadounidense aprobó el martes una resolución para ordenar la retirada de las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, un revés simbólico para Donald Trump, ya que el texto no tendrá fuerza de ley.

La resolución, adoptada por 50 votos a favor y 48 en contra, ya había sido adoptada por la Cámara de Representantes anteriormente.

En la noche del martes, el presidente Trump reaccionó a la votación calificándola de "inoportuna e inútil".

La medida es una "resolución concurrente", lo que significa que no llegará a manos del presidente y por lo tanto carece de fuerza legal, lo que la convierte en una decisión netamente simbólica.

"Así que tengo a Irán contra las cuerdas, listo para caer... y el Senado de Estados Unidos decide realizar una votación inoportuna e inútil sobre la Ley de poderes de guerra", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Estos senadores acaban de complicarme más el trabajo, pero lo lograré, de una forma u otra, ¡porque siempre lo logro!", agregó.

La oposición intentaba desde prácticamente el inicio de la guerra restringir los poderes militares de Trump.

Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra.

Si bien la ley permite al presidente desencadenar hostilidades para responder a una amenaza inminente, le exige obtener la autorización del Congreso en un plazo de 60 días.

A principios de mayo, el mandatario ignoró ese límite alegando que el conflicto, iniciado el 28 de febrero por ataques estadounidenses e israelíes, había terminado debido al alto el fuego en vigor.

Los demócratas impugnan este argumento y responden que fuerzas estadounidenses siguen desplegadas en el teatro de hostilidades.

"Los estadounidenses han pagado el precio de la histórica metedura de pata de Trump en Irán", declaró justo antes de la votación el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"Trump nunca, nunca, debería haber comenzado" esta guerra, añadió.

El presidente asegura que con sus ataques impidió a Irán obtener un arma nuclear.