El Congreso filipino activa el proceso para destituir a la vicepresidenta Sara Duterte

El Congreso de Filipinas aprobó este miércoles seguir adelante con un proceso de destitución contra la c Sara Duterte, lo que podría frustrar su carrera hacia el máximo cargo del país.

La hija del expresidente Rodrigo Duterte, encausado por la Corte Penal Internacional, anunció recientemente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028.

Ya había sido objeto de un proceso de destitución en la Cámara de Representantes el año pasado, pero la Corte Suprema lo desestimó por cuestiones de procedimiento.

Este miércoles, un comité del Congreso filipino aprobó por amplia mayoría remitir una acusación contra Sara Duterte a la Cámara de Representantes.

Se acusa a Sara Duterte de malversación y corrupción durante su gestión, así como de haber proferido una amenaza de muerte contra su antiguo aliado y actual presidente Ferdinand Marcos.

Según la Constitución filipina, si la Cámara de Representantes aprueba las acusaciones, esto activaría un juicio en el Senado.

Un veredicto de culpabilidad inhabilitaría a Duterte para ejercer cargos públicos y la apartaría de la contienda presidencial de 2028.

Su padre Rodrigo Duterte, presidente entre 2016 y 2022, enfrenta acusaciones de parte de la CPI por crímenes contra la humanidad durante la "guerra contra la droga" emprendida en su mandato que dejó miles de muertos.

El alto tribunal en La Haya celebró audiencias la semana pasada para determinar si se abre un proceso contra él.