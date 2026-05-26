El derrumbe de un edificio en Filipinas deja cuatro muertos y varios desaparecidos

El derrumbe de un edificio en construcción cerca de la capital de Filipinas deja cuatro muertos, y al menos una decena de desaparecidos, informaron las autoridades el lunes.

Dos obreros atrapados bajo los escombros, en Ángeles, al norte de la capital Manila, fueron hallados con vida después de que la estructura de nueve pisos cediera el domingo, golpeara un hotel cercano y matara a un huésped de origen malasio.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de rescate, ambos murieron. "El primero de los dos fue sacado con vida, pero lamentablemente su cuerpo no resistió y no sobrevivió. Los médicos no pudieron reanimarlo", declaró a la AFP la portavoz regional de la oficina de bomberos, Maria Leah Sajili.

"El otro sufrió un paro cardíaco alrededor de las 3:00 de la madrugada (19H00 GMT del domingo). Los médicos no pudieron atenderlo porque seguía atrapado", añadió.

Los equipos rescataron otro cadáver de entre los escombros el lunes, pero no estaba claro de inmediato si el cuerpo no identificado pertenecía a una persona incluida entre los desaparecidos, señalaron los rescatistas en un balance actualizado.

Debido a la falta de certeza, las autoridades aún cifran el número de desaparecidos en 17, en su mayoría obreros de la construcción que dormían en la obra cuando ocurrió el desastre.

Se desconoce la causa del derrumbe. Las autoridades señalaron que hasta 70 personas trabajaban en la obra, aunque la mayoría se había ido a sus casas por el fin de semana.

Sajili, la portavoz de la oficina de bomberos, señaló que "el rescate en un derrumbe de edificio es muy complicado, ya que cualquier movimiento brusco provocado por las acciones de nuestros rescatistas puede hacer que algunas zonas se desplacen y las personas que están debajo queden aplastadas".

Ahora los rescatistas usarán escáneres térmicos "para comprobar si hay posibles señales de vida", dijo.

Si no se encuentran más supervivientes, se utilizarán excavadoras mecánicas y otra maquinaria pesada para retirar los escombros y recuperar los cuerpos, añadió, sin dar un plazo.