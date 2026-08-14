El ejército de Malí libera a 82 soldados retenidos por yihadistas y rebeldes tuareg

El Ejército de Malí anunció este jueves la liberación de 82 soldados que permanecían retenidos desde abril por yihadistas vinculados a Al Qaida y sus aliados rebeldes tuareg, según un comunicado leído en la televisión pública.

Los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, vinculado a Al Qaida) y la rebelión tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) lanzaron los días 25 y 26 de abril una serie de ataques coordinados contra posiciones estratégicas de la junta en el poder y del ejército en varias ciudades, incluidas zonas próximas a Bamako.

Estos ataques causaron, entre otras víctimas, la muerte del ministro de Defensa, el general Sadio Camara, y provocaron la captura de varios soldados malienses.

El Ejército "informa a la opinión pública nacional de la liberación, este jueves 13 de agosto de 2026, de 82 militares de las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa), retenidos como rehenes desde el 25 de abril de 2026 por grupos armados terroristas afiliados a la coalición JNIM-FLA", declaró.

Este jueves, el portavoz de los rebeldes del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, anunció por su parte la liberación, en un marco "estrictamente humanitario", de unos "ochenta" soldados malienses capturados durante enfrentamientos "entre 2023 y 2026".

Una fuente del Ministerio de Exteriores maliense declaró a la AFP que esta liberación fue posible gracias a una mediación argelina.

"Los argelinos se ofrecieron por iniciativa propia, llevaron a cabo la mediación y lograron la liberación de los militares rehenes", declaró.