El ejército turco permanecerá en Irak y Siria, afirma un ministro a la AFP

Turquía mantendrá sus tropas en Siria e Irak, con el visto bueno de sus vecinos, hasta que la seguridad de su territorio esté garantizada, declaró a la AFP el ministro turco de Defensa.

Yasar Güler alegó la necesidad de continuar la lucha antiterrorista y de garantizar la seguridad de sus fronteras.

"Mantenemos nuestra presencia militar en Irak y Siria", dijo a la AFP en una entrevista por escrito.

"Cuando consideremos que se han reunido las condiciones necesarias en materia de seguridad regional y fronteriza, se revisará el estatus de nuestras zonas de despliegue y de nuestra presencia en la región", añadió.

El ministro no precisó el número de soldados afectados.

Según una fuente de seguridad iraquí, oscilan entre 800 y 1.000 en Irak.

En cuanto a Siria, eran entre 16.000 y 18.000 cuando fue derrocado el presidente Bashar al Asad a finales de 2024, según fuentes turcas de la época.

La Siria post-Asad ha escrito una nueva página con Ankara.

Los dos vecinos se han convertido en aliados y trabajan en "un documento estratégico global", según el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad al Chaibani.

"Una vez que la amenaza terrorista en la región esté completamente eliminada, la seguridad de las fronteras asegurada y la autoridad del Estado plenamente y uniformemente establecida en todo el territorio sirio, sin excepción, se revaluará el estatus de nuestras fuerzas", dijo el ministro turco.

Más al este, la presencia turca en Irak está vinculada al proceso de paz iniciado en 2024 con la rebelión kurda.

Los servicios de inteligencia de Ankara confirmaron recientemente que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha evacuado cuatro bases en el norte de Irak, un paso importante en el proceso.

Paralelamente, Ankara observa "las iniciativas del gobierno central iraquí para desarmar a las milicias y ponerlas bajo el control del Estado".

Fuerzas internacionales fueron desplegadas en 2014 en Irak y Siria, donde el grupo Estado Islámico (EI) se había apoderado de vastas extensiones de territorio y había cometido múltiples atrocidades.