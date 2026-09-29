El emisario ruso se reunió con funcionarios de EEUU el lunes en Washington por Ucrania

El emisario ruso Kirill Dmitriev se reunió el lunes en Washington con funcionarios estadounidenses para "proseguir discusiones constructivas sobre una resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania", informó el martes a la AFP una fuente de la Casa Blanca.

Las conversaciones también abordaron posibles "iniciativas entre Estados Unidos y Rusia en el sector energético tras el fin de la guerra", añadió.

"Esta visita tiene lugar tras la reciente reunión de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con el presidente (Vladimir) Putin en Moscú y sus conversaciones de la semana pasada con funcionarios ucranianos en Nueva York", agregó la fuente, que pidió el anonimato.

Estas conversaciones con el enviado de Putin se llevaron a cabo en medio de la intensificación de los ataques rusos a plena luz del día contra Kiev, mediante drones a reacción que las fuerzas ucranianas tienen dificultades para interceptar.

Más de cuatro años y medio después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, y aunque se han reanudado las negociaciones con los mediadores estadounidenses, una solución diplomática al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial no parece cercana por el momento.