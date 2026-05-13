El exjefe de gabinete de Zelenski afirma que las acusaciones de corrupción son "infundadas"

El exjefe de gabinete del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, calificó las acusaciones de corrupción en su contra como "infundadas", luego de una audiencia judicial este martes.

Andrii Yermak, el colaborador más cercano de Zelenski hasta finales del año pasado y uno de los hombres más poderosos de Ucrania, dimitió en noviembre de 2025 después de que su casa fuera registrada por agentes anticorrupción.

"La notificación de sospecha es infundada", escribió Yermak, de 54 años, en Telegram.

Los fiscales sospechan que Yermak desvió unos 10 millones de dólares (460 millones de grivnas) como parte de un grupo delictivo organizado a través de un proyecto de construcción de lujo cerca de Kiev.

Entre los implicados también se mencionan al ex vice primer ministro Oleksiy Chernyshov y al antiguo socio empresarial de Zelenski, Timur Mindich.

Yermak niega las acusaciones y dice solo posee "un apartamento y un auto", declaró a los periodistas durante una pausa en la audiencia.

Antes de la vista judicial, los investigadores y fiscales anticorrupción ofrecieron el martes una rueda de prensa en la que defendieron su investigación.

"Siempre que llegamos a la etapa de notificar a un sospechoso de los cargos, estamos seguros de que hemos reunido pruebas suficientes para garantizar que los cargos se sostendrán en el tribunal", afirmó Semen Kryvonos, jefe de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU).

Yermak dimitió el año pasado en medio de una investigación —bautizada Operación Midas— sobre un gigantesco esquema de corrupción en el que, según NABU, estaban implicados altos cargos del Gobierno.