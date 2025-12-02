El expresidente hondureño Hernández sale de prisión en EEUU indultado por Trump

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

También coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.

Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es "una vez más un hombre libre", anunció su esposa, Ana García de Hernández, en las redes sociales.

Su esposo fue liberado la noche del lunes y "trasladado a un lugar seguro", declaró poco después la exprimera dama al canal Televicentro de Honduras, tras hablar con su esposo por videollamada.

"Muy emocionados junto a nuestros hijos, nuestra suegra, de poder verlo", dijo.

En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

- "Agradecida" con Trump -

Según la justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un "narco-Estado".

Pero Trump considera que fue víctima de un "montaje" de su antecesor, Joe Biden, y que fue "tratado de forma muy dura e injusta".

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos lleva a cabo una operación contra el narcotráfico en el Caribe que ha dejado 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas.

Washington no presentó aún pruebas para sustentar que los blancos eran efectivamente narcotraficantes.

Juan Orlando Hernández, conocido por las iniciales JOH, gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

El indulto y liberación de Hernández tuvo lugar antes de que se conozca el resultado de la presidenciales en Honduras, celebradas bajo una fuerte presión de Trump.

El republicano entró en la contienda electoral del país centroamericano pidiendo votar por Asfura, del mismo partido que Hernández, so pena de cortar la cooperación con Honduras.

Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera reñida contra el presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal. La abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre (izquierda), corre con 20 puntos de desventaja.

Tras el anuncio de Trump, Asfura aseguró a la AFP que no tiene "ninguna vinculación" con Hernández.