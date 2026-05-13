El fiscal interino de EEUU defiende las citaciones judiciales a periodistas

El fiscal general interino de Estados Unidos defendió el martes las citaciones judiciales a periodistas como parte de investigaciones sobre filtraciones de información clasificada.

El lunes The Wall Street Journal informó que había recibido requerimientos de un gran jurado para obtener los archivos de sus reporteros.

Sin referirse a ninguna publicación, el fiscal interino Todd Blanche escribió en X: "Procesar a quienes filtran y comparten con reporteros los secretos de nuestra nación, poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional y la vida de nuestros soldados, es una prioridad para esta administración".

"Cualquier testigo, ya sea un reportero u otra persona, que tenga información sobre estos delincuentes no debería sorprenderse si recibe una citación relacionada con la filtración ilegal de material clasificado", añadió.

El presidente Donald Trump —también sin mencionar a ningún medio específico— arremetió el martes contra la cobertura de la guerra en una publicación en Truth Social.

"Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está haciéndolo bien, militarmente, contra nosotros, es prácticamente una TRAICIÓN ya que se trata de una afirmación falsa e incluso absurda", dijo Trump.

"¡Están auxiliando y encubriendo al enemigo! Lo único que hace es darle a Irán falsas esperanzas cuando no debería haber ninguna", dijo.

"Son cobardes estadounidenses que están deseando lo peor para nuestro país".

El Departamento de Justicia anuló el año pasado una política de la era de Joe Biden que protegía a los periodistas de revelar sus fuentes y limitaba estrictamente las citaciones judiciales relacionadas.

Durante años, el presidente Donald Trump ha mantenido una relación conflictiva con un amplio sector de los medios estadounidenses, porque a su juicio propagan "noticias falsas".

Al tiempo que ha presentado numerosas demandas.

Según el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia lanzó una ofensiva contra las filtraciones a la prensa después de que Trump se quejara ante el fiscal Blanche, su antiguo abogado personal, por informaciones publicadas sobre la guerra en Irán.