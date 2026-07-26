El fuego asedia Burdeos y sigue sin control en España

Incendios gigantescos han arrasado decenas de miles de hectáreas y han forzado a evacuar a 325.000 personas en Francia y España, con Burdeos y Madrid bajo asedio de un fuego que ha reducido a cenizas casas y negocios.

Las llamas se encuentran a entre "25 y 30 km" de Burdeos y a "15 km" de su metrópolis, en la región francesa de Gironda (suroeste), informó este domingo su alcalde, Thomas Cazenave, que no prevé evacuarla.

En los muelles de la ciudad un humo anaranjado oscurecía el cielo el domingo al amanecer, con un fuerte olor a quemado en las calles.

"La situación sigue siendo muy desfavorable" en el frente de Gironda, mundialmente famosa por sus viñedos, pero también en las Landas (suroeste) y el Var (sureste), afirmó el domingo el ministro del Interior Laurent Nuñez en X.

Miles de bomberos exhaustos, ayudados por 1.500 militares y 1.200 policías, combaten las columnas de fuego que devoran casi todo a su paso y forzaron el cierre de una gran autopista y la interrupción de los trenes al sur de Burdeos.

- "No queda nada" -

"No queda nada. Todo ha ardido", lamentó Mathieu Plessis el sábado al regresar a su municipio de Porge (suroeste).

"Todo eso es mi casa, bueno, era mi casa. No veo nada, veo desolación", describió a la AFP este fabricante de bicicletas eléctricas sobre la vivienda donde nació su abuela.

Más de 50.000 personas adicionales tuvieron que abandonar sus casas cerca de Burdeos, lo que eleva los evacuados a más de 220.000 únicamente por este fuego que ha arrasado 42.000 hectáreas, anunciaron las autoridades este domingo.

Aurore Vigreux, una abogada de 38 años que vive en Le Barp, se ha refugiado en casa de su exmarido con su hija y varios animales: un perro, dos conejos y un gato.

"No es que tenga miedo, estoy consternada al ver que en realidad el fuego avanza y que no hay nada que dé esperanza. Tienes aún vientos, anuncian una ola de calor para la próxima semana, así que va a ser aún peor", declara a la AFP.

Las llamas y los vientos han obligado a cerrar la carretera principal A63 que conecta Burdeos con la frontera española, informaron las autoridades regionales.

La compañía ferroviaria SNCF también detuvo parte del tráfico.

- "Un fuego impredecible" -

El calor causa remolinos que han convertido el incendio forestal en "errático e incontrolable", dijo el capitán de bomberos Nicolas Braz.

Cestas, un municipio de 17.000 habitantes cerca de la ciudad de Burdeos, "está afortunadamente desierto", declaró su alcalde, Jérôme Steffe, en BFMTV.

"Este fuego es impredecible y cada vez que creemos haber ganado una batalla, lamentablemente nos sorprende de la peor manera posible", añadió. "Hoy es imposible decir dónde se detendrá", dijo.

Otro incendio sigue muy activo en el departamento del Var. Ya ha recorrido más de 3.000 hectáreas en cinco días.

Las llamas también consumen desde hace días un sector de la turística isla de Córcega.

- "Horas complejas" -

En España los bomberos no dan abasto, con incendios en los alrededores de Madrid y también en Valencia, en el este del país, donde causaron un muerto.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió de que quedan "horas complejas" por delante, pero consideró que la noche "ha sido muy positiva".

El sábado por la noche el presidente de la región valenciana, Juanfran Pérez Llorca dio cuenta del desalojo de "en torno a las 15.000 personas" en Castellón (este).

El sábado, las provincias de Madrid y Ávila seguían afectadas por los incendios, a las que se sumó Toledo, también limítrofe con la capital.

Las llamas en el entorno de Madrid han quemado 25.000 hectáreas y forzado la evacuación de unas 60.000 personas, según las autoridades.

"Los incendios siempre han existido", dijo Sánchez este domingo en Ávila, pero con su agravamiento en años recientes hay que dar una "respuesta acorde y proporcionada a la magnitud de estas emergencias climáticas".

Los bosques se incendian con mayor facilidad porque la vegetación y los suelos están muy secos desde hace meses, un fenómeno acentuado por olas de calor excepcionales en junio y julio.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que agrava la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.