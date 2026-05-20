El gobierno británico flexibiliza las sanciones contra Rusia

Reino Unido anunció una flexibilización de sus sanciones contra Moscú al autorizar el miércoles las importaciones de diésel y queroseno refinados a partir de petróleo ruso en terceros países, mientras la oposición al gobierno laborista criticó la decisión.

Esta derogación, decidida por uno de los aliados más fieles de Ucrania, entra en vigor el miércoles y fue publicada el martes por la noche en el sitio oficial del gobierno.

La derogación ha sido presentada como una medida dirigida a mejorar el poder adquisitivo de los consumidores británicos, afectados, como el resto del mundo, por el aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán.

Concretamente, la medida autoriza las importaciones de diésel y queroseno refinados a partir de petróleo ruso en terceros países "por un período indefinido".

La autorización será revisada periódicamente.

El gobierno británico también levantó algunas sanciones que afectaban al transporte de gas natural licuado (GNL) ruso.

Durante la tradicional sesión semanal de preguntas y respuestas en la Cámara de los Comunes, el primer ministro laborista, Keir Starmer, debilitado por la derrota electoral de su partido en las elecciones locales de principios de mayo, se vio obligado a dar explicaciones.

El primer ministro reconoció la autorización "a corto plazo" de "dos licencias específicas" con el objetivo de "proteger a los consumidores británicos".

Al flexibilizar sus sanciones, Reino Unido sigue el ejemplo de Estados Unidos, que había anunciado el lunes una prórroga de 30 días de su propia exención que autoriza la compra de petróleo ruso almacenado en el mar.

El gobierno británico decidió sancionar a Moscú tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.