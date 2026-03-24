El gobierno sueco quiere expulsar a los inmigrantes que no lleven una "vida honesta"

El gobierno sueco presentó el martes un proyecto de ley que obliga a los migrantes a llevar una "vida honesta", so pena de expulsión.

El gobierno de derecha, que llegó al poder en 2022 prometiendo endurecer su política migratoria, presentó recientemente una serie de reformas que quiere hacer aprobar antes de las elecciones legislativas de septiembre.

Esta nueva medida amenaza podría facilitar la retirada de los permisos de residencia de migrantes.

"El respeto a las leyes y normas es algo obvio, pero también debe serlo que hagamos todo lo posible por vivir de manera responsable y no perjudicar a nuestro país", declaró el ministro de Migración, Johan Forssell, en una conferencia de prensa.

"Si, por ejemplo, no pagas tus deudas, si no cumples con las decisiones de las autoridades suecas, si abusas del sistema de ayudas, si obtienes un permiso de residencia sueco por medios fraudulentos... entonces no tienes derecho a estar aquí", añadió.

Según la ONG de derechos humanos Civil Rights Defenders, esta medida podría hacer tambalear el principio de igualdad de trato, y es poco clara.

"Un dispositivo así podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y causar una mayor autocensura", afirmó John Stauffer, abogado principal de la ONG, en un comunicado enviado a la AFP.

"Algunos actos o palabras que no tienen consecuencias legales para los ciudadanos suecos podrían, en cambio, provocar la expulsión de personas que no tienen la nacionalidad sueca (...) Esto crea, en la práctica, reglas diferentes según quién seas", agregó.

El gobierno también propone que los permisos de residencia puedan revocarse en otras situaciones, por ejemplo, cuando los migrantes sean considerados una amenaza o si se descubre que mintieron en su solicitud.

Si el Parlamento aprueba estas modificaciones, entrarían en vigor el 13 de julio.