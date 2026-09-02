El gobierno talibán defiende la prohibición de las protestas, alegando la ley islámica

El gobierno talibán defendió el miércoles la prohibición de las protestas, lo que ha recibido numerosas críticas de asociaciones de derechos humanos, alegando que se ajusta a la ley islámica.

Las manifestaciones en Afganistán han sido poco frecuentes desde que los talibanes regresaron al poder hace poco más de cinco años, pero el mes pasado el gobierno introdujo una norma que establece que "todo tipo de protestas está prohibida".

Organizaciones internacionales han condenado la ley como "despiadada" y como una medida para reprimir cualquier disidencia en el país.

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, declaró a la AFP durante una rueda de prensa que la norma "cumple plenamente con la ley islámica", y añadió que "las protestas no existen en la ley islámica".

"Las protestas pertenecen a sociedades donde hay diferentes leyes establecidas, por ejemplo una democracia o una república", dijo Mujahid.

A finales del mes pasado, Human Rights Watch condenó la prohibición, calificándola de "otro paso en el despiadado esfuerzo de los talibanes por reprimir toda disidencia".

Si bien las manifestaciones son poco frecuentes, al menos dos personas murieron en junio cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una protesta por los derechos de las mujeres en la ciudad occidental de Herat, según informó un grupo de expertos de la ONU.