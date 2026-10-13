El impacto del fenómeno El Niño esta semana en el mundo

Escuelas cerradas en la Amazonía brasileña, incendios excepcionales en Indonesia, preocupación por la falta de alimentos en varias regiones: los efectos del poderoso fenómeno climático El Niño continúan haciéndose sentir alrededor del mundo.

El fenómeno que calienta las aguas del Pacífico, acentúa las sequías y causa inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos con consecuencias visibles para las poblaciones.

- Arden bosques en Indonesia y la Amazonía -

En Indonesia, cuya temporada de incendios se ve amplificada por El Niño, bosques y plantaciones arden desde hace meses en las islas de Borneo y Sumatra. Arrastrados por el viento, los humos provocan una espesa neblina en toda la región.

Malasia cerró escuelas en algunas zonas del país, incluida la capital Kuala Lumpur y Singapur redujo el lunes el costo de la atención médica para enfermedades respiratorias relacionadas con el humo de los incendios.

Malasia también pidió una reunión de urgencia de la organización regional del sudeste asiático para discutir esta contaminación.

Decenas de miles de personas se han enfermado a causa de los incendios y defensores del medio ambiente buscan rescatar a decenas de orangutanes atrapados por el humo y las llamas.

Manaus, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña, cerró el viernes sus escuelas públicas debido a la mala calidad del aire provocado por el humo de cientos de incendios en el bosque tropical.

El estado de Amazonas, cuya capital es Manaus, enfrentó 3.726 incendios en septiembre, más de cuatro veces los del mismo mes de 2025.

- Cortes de electricidad en Birmania -

Las autoridades birmanas advirtieron a la población sobre la posibilidad de cortes eléctricos, al explicar que la red estaba sometida a una fuerte presión debido a una ola de calor inusual para la temporada, debido al fenómeno El Niño, que causa un aumento en el consumo de electricidad.

Los servicios meteorológicos birmanos también alertaron sobre "precipitaciones y tormentas anómalas, sequías por calor extremo y escasez de agua potable".

En Filipinas, la ministra de Energía, Sharon Garin, declaró que el gobierno se prepara para un aumento en la demanda de energía y una posible baja en la producción hidroeléctrica debido a las condiciones más calurosas y secas.

- FMI "muy preocupado" por la seguridad alimentaria -

"Estamos muy preocupados por El Niño (...), nos inquieta la seguridad alimentaria", declaró a la AFP la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

"Nos estamos preparando para apoyar a los países vulnerables si la situación llegara a golpearlos con fuerza", dijo.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió el domingo que la combinación de costos de endeudamiento más elevados, el alza de los precios de la energía y el poderoso fenómeno de El Niño está creando "una tormenta susceptible de hacer recaer en la pobreza a decenas, o incluso cientos de millones de personas".

En El Salvador el Congreso aprobó la semana pasada un plan de emergencia nacional de seis meses ante el riesgo de que la sequía asociada a El Niño afecte su producción y abastecimiento de alimentos.

La Asociación de Ganaderos de El Salvador, consultada por la AFP, estima que la sequía provocada por El Niño afecta a 60% del sector bovino del país. El pasto no crece por falta de lluvia y se ha encarecido el alimento de los animales.

- Lo que dicen los científicos -

El Niño continuará fortaleciéndose hasta alcanzar su punto máximo en diciembre, indicó el jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.

"Podría traer temperaturas encima del promedio a gran parte del globo y cambiar los patrones lluviosos, aumentando el riesgo de sequías e inundaciones en diferentes regiones", dijo el organismo en su reporte mensual.

Las temperaturas en la superficie marina en la región del Pacífico alcanzaron en septiembre el nivel más alto de la historia, indicó el Servicio Copernicus de Cambio Climático, de la Unión Europea, mientras la agencia meteorológica de Japón declaró el viernes que este El Niño es el de "mayor intensidad en los registros".

No todos los meteorólogos utilizan la misma escala para interpretar El Niño, y la comparación se complica por los efectos paralelos del cambio climático.

- Las cifras de la semana -

29.7 ºC: la temperatura récord en la superficie marina registrada por Copernicus en el Pacífico.

1: número de huracanes en la actual temporada del Atlántico, excepcionalmente leve debido a El Niño, a diferencia de la intensa temporada del Pacífico.

71: saldo de muertos en las inundaciones de Tailandia desde septiembre.

46: orangutanes rescatados de los incendios en Indonesia entre agosto y el 9 de octubre.

- ¿Qué es el "Super El Niño"? -

El Niño causa aumentos en las temperaturas mundiales, y un ciclo más fuerte intensifica los patrones climáticos extremos en diferentes regiones, como sequías o fuertes lluvias.

El ciclo de este año ha sido llamado un "súper El Niño", pero el término empleado por muchos científicos es "muy fuerte".

La OMM dijo en septiembre que el ciclo debe alcanzar ese nivel de "muy fuerte" antes de su punto máximo en diciembre.

La referencia para definirlo es la anomalía en la temperatura de la superficie marina en partes del Pacífico, actualmente en niveles récord.

El cambio climático complica el cuadro porque los océanos ya están más cálidos, pero los científicos pueden aislar ese efecto para determinar el aumento real.

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