El jefe del ejército iraní advierte que responderá a las "amenazas" de Trump y Netanyahu

Irán considera como una "amenaza" las declaraciones del presidente estadounidense y del primer ministro israelí sobre las manifestaciones en la República Islámica, y "no tolerará que continúen sin respuesta", declaró el miércoles el jefe del ejército iraní.

"Irán considera la escalada de la retórica enemiga contra la nación iraní como una amenaza y no tolerará que continúe sin respuesta", afirmó el general Amir Hatami, citado por la agencia Fars.

"Si el enemigo comete un error, responderemos con más firmeza" que durante la guerra de 12 días de junio contra Israel y Estados Unidos, aseguró Hatami.

Donald Trump amenazó con intervenir militarmente en Irán si el régimen mata a manifestantes antigubernamentales, mientras que el líder israelí, Benjamin Netanyahu, expresó apoyo a las protestas.

"Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos", declaró Trump el domingo.

Por su parte, Netanyahu afirmó el domingo en consejo de ministros que Israel es "solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia".

El lunes, la diplomacia iraní consideró que las declaraciones de Trump y Netanyahu constituyen una "incitación a la violencia" y acusó a Israel de buscar "socavar la unidad nacional" de Irán.

La guerra de 12 días fue provocada por un ataque israelí el 13 junio contra instalaciones militares y nucleares en Irán, así como contra zonas pobladas.

Estados Unidos intervino brevemente para atacar tres importantes sitios nucleares iraníes.