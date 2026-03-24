El presidente alemán constata la "confianza perdida" con los EEUU de Trump

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier dijo el martes que la confianza entre Estados Unidos y sus aliados occidentales está "perdida", y consideró que eso seguirá después de la presidencia de Donald Trump.

"La ruptura es muy profunda, y la confianza perdida en la política de gran potencia de Estados Unidos es muy importante, no solo entre sus aliados, sino también, como lo constato, a escala mundial", declaró Steinmeier en un discurso pronunciado en Berlín con motivo del 75º aniversario del ministerio alemán de Relaciones Exteriores.

Al referirse al futuro de las relaciones transatlánticas, consideró que "no hay retorno a la situación de antes del 20 de enero de 2025", fecha del inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

"Incluso una futura administración estadounidense no podrá ya reanudar con el papel de hegemonía benévola garante de un orden internacional liberal", añadió quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Alemania.

A esta pérdida de confianza se agrega la incomprensión frente al desencadenamiento de la guerra contra Irán, que, según él, es "contraria al derecho internacional".

"Esta guerra es (...) un error político con consecuencias graves", y era un conflicto "evitable, inútil", aseveró.

El presidente alemán desempeña un papel esencialmente ceremonial y tiene una influencia moral. Sus críticas van más allá de las del gobierno, pero van en la misma línea.

El jefe del gobierno alemán Friedrich Merz pidió el viernes el fin de la guerra contra Irán, y subrayó que "no beneficia a nadie y afecta económicamente a muchos".